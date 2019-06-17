Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftada askerlik sistemiyle ilgili teklifin görüşmelerine devam edecek. Muhalefetin talep ve önerileri doğrultusunda da AK Parti'nin teklifte bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor ve teklifin hafta içinde yasalaşması planlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, AK Parti'nin askerlik süresini 6 aya düşürecek ve bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirecek Askeralma Kanun Teklifi'ni görüşmeye devam edecek.



Salı günü toplanacak Genel Kurul'da 65 maddelik teklif, 3'üncü maddeden itibaren görüşülmeye başlanacak.



Üç bölümden oluşan teklife göre, askerlik hizmeti, yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.



Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın parti gruplarını ziyaretinin ardından AK Parti, muhalefetin talep ve önerileri doğrultusunda teklifte bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.



Cumhurbaşkanı'nın askerlik hizmet süresini yarısına kadar azaltma yetkisini düzenleyen maddeye, 'Bu sürenin her halükârda 6 ayın altına düşmeyeceği' ifadesinin eklenmesi bekleniyor.



Cumhurbaşkanı'nın askerlikten muafiyet yetkisini düzenleyen 45'inci maddede ise Cumhurbaşkanı'nın bu yetkisini barış dönemlerinde kullanmamasına yönelik bir değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Maddeye, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) görüşünün alınması şeklinde bir ifadenin eklenmesi gündemde.



Partiler arasındaki mutabakat çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, partilerin Milli Savunma Komisyonu üyeleriyle grup başkanvekilleri arasında görüşmelerin de sürmesi bekleniyor. Bu görüşmelerde, nihai şeklini alması beklenen teklifin hafta içinde Meclis Genel Kurulu toplantılarında kabul edilerek yasalaşması planlanıyor.