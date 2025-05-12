17 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: 73 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonuna imza attı. Antalya, Diyarbakır, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran, sahte ve ayarı düşük altınları kuyumculara satan, ayrıca sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

402 VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

Operasyon kapsamında yürütülen soruşturmalarda, toplam 402 vatandaşın bu yöntemlerle dolandırıldığı belirlendi.

Yetkililer, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiklerini ve kurdukları ağ ile çok sayıda kişiyi hedef aldıklarını tespit etti.

160 GÖZALTI, 73 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 160 zanlı gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kişilerden 73'ünün tutuklandığını, 87’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Yerlikaya, dolandırıcılık faaliyetlerine karışan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Sosyal medya paylaşımında, “Vatandaşlarımızı kandıran, emeklerini çalan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.