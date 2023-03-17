17 Mart 2023 Resmi Gazete kararları

17 Mart 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 17 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

# Resmi Gazete
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17 Mart 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 17 Mart 2023 Cuma Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?


T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Büyük Ova Koruma Alanlarının Sınırlarına İlişkin Haritalarda Düzeltme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6972)

–– Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine İlişkin Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6973)

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YÖNETMELİKLER

–– Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Yöntemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği