17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

75 bini Türk 3 milyona yakın hacı adayı kutsal topraklarda. Hac yolculuğu sırasında 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiği açıklandı.

Hac görevini yerine getirmek için 75 bini Türk, 3 milyona yakın hacı adayı Mekke'ye gitti.



Türkiye'den Hac için ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayı yaşamını yitirdi.



Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan açıklama yaptı. Bircan, vefatların nedenlerini sıraladı.



Hac dönüşleri 17 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.





ulusal.com.tr