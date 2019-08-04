17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
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17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

75 bini Türk 3 milyona yakın hacı adayı kutsal topraklarda. Hac yolculuğu sırasında 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiği açıklandı.

17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Hac görevini yerine getirmek için 75 bini Türk, 3 milyona yakın hacı adayı Mekke'ye gitti. 

Türkiye'den Hac için ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayı yaşamını yitirdi. 

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan açıklama yaptı. Bircan, vefatların nedenlerini sıraladı.

Hac dönüşleri  17 Ağustos - 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyanet işleri başkanlığı
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