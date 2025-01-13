17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada ağır yaralandı
Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen kazada, bir evin duvarına çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor.
Yayınlanma:
Kaza, Mucur ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 34 EBU 224 plakalı otomobili kullanan 17 yaşındaki M.E.E., aracının kontrolünü kaybederek bir ikametin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrilirken çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan ağır yaralı çıkarılan M.E.E., ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı