17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazada ağır yaralandı

Kaza, Mucur ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 34 EBU 224 plakalı otomobili kullanan 17 yaşındaki M.E.E., aracının kontrolünü kaybederek bir ikametin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrilirken çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan ağır yaralı çıkarılan M.E.E., ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.