17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti: Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı için verilen ceza belli oldu

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık’ın sanık koltuğunda oturduğu davada mahkeme nihai kararını açıkladı.

İLK KARAR BOZULMUŞTU

Yargılama sürecinin önceki aşamalarında mahkeme, Zehra Kınık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla değerlendirme yapmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetmişti. Ancak bu karar, yapılan itirazlar ve üst mahkeme incelemeleri neticesinde bozulmuş, dosya yeniden yerel mahkemenin önüne gelmişti.

Kararın bozulmasının ardından yeniden görülen davada, mahkeme heyeti cezayı yeniden hesapladı. 17 yaşındaki gence çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan Zehra Kınık’a bu kez 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zehra Kınık, bir gencin ölmesinden asli kusurlu bulunduğu olay nedeniyle 3 ay hapis yatacak.