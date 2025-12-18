17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti: Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı için verilen ceza belli oldu

Türkiye’nin gündemine oturan ve 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazası davasında karar çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
17 yaşındaki genç hayatını kaybetmişti: Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı için verilen ceza belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun aktardığı bilgilere göre; Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık’ın sanık koltuğunda oturduğu davada mahkeme nihai kararını açıkladı.

İLK KARAR BOZULMUŞTU

Yargılama sürecinin önceki aşamalarında mahkeme, Zehra Kınık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla değerlendirme yapmış ve 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetmişti. Ancak bu karar, yapılan itirazlar ve üst mahkeme incelemeleri neticesinde bozulmuş, dosya yeniden yerel mahkemenin önüne gelmişti.

Kararın bozulmasının ardından yeniden görülen davada, mahkeme heyeti cezayı yeniden hesapladı. 17 yaşındaki gence çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan Zehra Kınık’a bu kez 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zehra Kınık, bir gencin ölmesinden asli kusurlu bulunduğu olay nedeniyle 3 ay hapis yatacak.

Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdiAsgari ücrette ikinci toplantı sona erdiEkonomi
Edirne'de kan donduran kaza: Arkadaşlarını buz gibi suda ölüme terk edip kaçtılar!Edirne'de kan donduran kaza: Arkadaşlarını buz gibi suda ölüme terk edip kaçtılar!Yurt
kerem kınık
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Bakan Işıkhan’dan rakam açıklaması
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü
“Zaafiyet iddiaları gerçeği yansıtmıyor”
"Elektronik Ticari Defter Sistemi" zorunluluğu geliyor
Tonlarca sahte içki ele geçirildi!
Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da 262 işletme kapatıldı...
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Çok Okunanlar
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Komisyon bugün toplanıyor! Komisyon bugün toplanıyor!
Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı! Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı!
Emeklilik dilekçesini vermeden önce bu hesabı mutlaka yapın! Emeklilik dilekçesini vermeden önce bu hesabı mutlaka yapın!
Meteoroloji’den il il tahmin Meteoroloji’den il il tahmin