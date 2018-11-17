Danıştay 8. Dairesi’nin ilköğretim okullarında okutulan Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi tüm yurtta sevinçle karşılanmıştı. Öğrenci Andı’nın ilköğretim okullarında hala okutulmaya başlanmaması ise bir o kadar tepki toplamaya devam ediyor. 40 üniversiteden 173 topluluk, ‘Andımız Yeniden Okutulmalıdır’ başlıklı ortak bir bildiriye imza attı. 173 topluluk adına basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünde Topluluğu Başkanı Baran Gezici, “Andımız, Türk gençliğinin, Türk milletinin kimlik beyanıdır.” dedi.
‘ANDIMIZ BUGÜN DE MÜCADELEMİZİN GÜÇ KAYNAĞI’
Andımız’ın 80 yıldır Türk gençliğinin milli bilincinin oluşum sürecine katkı sunduğunu belirten Gezici, “Andımız,Türk gençliğinin Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında ‘açtığı yolda gösterdiği hedefe’ ilerleme ülküsüyle hareket etmesini sağlamıştır.Andımız, bugün de ülkemizin içeride ve dışarıda savaş verdiği bölücü terör örgütlerine karşı mücadelede Mehmetçiğimizin, polisimizin güç kaynağıdır. Atatürk’ü, vatanımızı ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma iradesiyle Andımız’a sahip çıkıyoruz!” ifadelerini kullandı.
“Andımız, Milli Mücadele’yle vatanını bağımsızlığına kavuşturanlara ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratanlara minnetin sembollerinden biridir.”diyen Gezici, MEB tarafından temyize gönderilen Andımız’la ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından ilan edileceğini ve adını okuduğu 173 topluluk tarafından Andımız’ı ilköğretim okullarında yeniden okutulması yönünde kararı beklediklerini belirtti.
“Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni ve vatanımızın bağımsızlığını emanet ettiği Türk gençliği olarak görevlerimizin bilincindeyiz.Türk Gençliği Andımız’ı sonsuza dek yaşatacaktır!”diyen Gezici, basın açıklamasını “Varlığımız Türk Varlığına Armağan Olsun!” diyerek bitirdi.
Adana Çukurova Üniversitesi Genç Eğitimciler Topluluğu
Adana Çukurova Üniversitesi Yayın Kulübü
Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema Topluluğu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Minber Dergisi
Amasya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Ankara Bilkent Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Ankara Bilkent Üniversitesi Ütopya ve Bilim Topluluğu
Ankara Bilkent Üniversitesi Bilkent Turizm Topluluğu
Ankara Gazi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Ankara Hacettepe Üniversitesi Ütopya Topluluğu
Ankara Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu
Ankara Hacettepe Üniversitesi Okuma Topluluğu
Ankara Hacettepe Üniversitesi Ütopya Dergisi
Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu
Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Radyo Topluluğu
Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gastronomi Topluluğu
Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Dergi 101
Ankara Üniversitesi Düşünce ve Edebiyat Topluluğu
Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu
Ankara Üniversitesi Adımlar Dergisi
Ankara Üniversitesi Yokuş Dergisi
Antalya Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Antalya Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu
Antalya Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu
Antalya Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu
Antalya Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Dil Kültür Topluluğu
Antalya Akdeniz Üniversitesi Engelsiz Akdeniz Topluluğu
Antalya Akdeniz Üniversitesi Dalma Topluluğu
Antalya Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Diplomasi Topluluğu
Antalya Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Topluluğu
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Balıkesir Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Balıkesir Üniversitesi Görsel Sanatlar Topluluğu
Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üniversiteli Fenerbahçeliler Kulübü
Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Düşünce Topluluğu
Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi ve Kültür Topluluğu
Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu
Bursa Uludağ Üniversitesi Kimya Topluluğu
Bursa Uludağ Üniversitesi BÜT Dergisi
Denizli Pamukkale Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Denizli Pamukkale Üniversitesi Halkçı Sağlık Topluluğu
Denizli Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Topluluğu
Denizli Pamukkale Üniversitesi Genç Bilgeler Topluluğu
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rock Kulübü
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Gezi Kulübü
Eskişehir Anadolu Üniversitesi BirArtıBir Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fikir Kulübü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İzcilik Topluluğu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Kulübü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dağcılık Kulübü
Gaziantep Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Gaziantep Üniversitesi Düşünce ve Ütopya Topluluğu
Gaziantep Üniversitesi Durak Dergisi
İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Aydın Üniversitesi Memleket
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Türk Araştırmaları Topluluğu
İstanbul İstinye Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul İstinye Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü
İstanbul İstinye Üniversitesi Doğa ve Kampçılık Kulübü
İstanbul İstinye Üniversitesi Spor Kulübü
İstanbul İstinye Üniversitesi Espor Kulübü
İstanbul İstinye Üniversitesi Tiyatro Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Engelsiz Marmara Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Paten Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Management Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Sanat yönetimi Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi 9. Köy Sanat Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Tango ve swing Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Ekonometri Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Kulübü
İstanbul Marmara Üniversitesi Vazife
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Uygarlık Tarihi Kulübü
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Üniversitesi Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü
İstanbul Üniversitesi Mavi Çınar Edebiyat Topluluğu
İstanbul Üniversitesi Sinir Bilim Kulübü
İstanbul Üniversitesi Halkçı Sağlık Kulübü
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Üniversitesi Hürriyet Meydanı
İstanbul Üniversitesi Mavi Çınar
İstanbul Üniversitesi Üç Sütun
İstanbul Üsküdar Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Folklorünü Araştırma Topluluğu (DİFAT)
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Kulübü
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Serüven Dergisi
İzmir Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
İzmir Ege Üniversitesi Temel Bilimler Topluluğu
İzmir Ege Üniversitesi Hip-Hop Topluluğu
İzmir Ege Üniversitesi Ege Motorlu Taşıtlar Topluluğu (EMOST)
İzmir Ege Üniversitesi Yelken Topluluğu
İzmir Ege Üniversitesi Müzikal Topluluğu
İzmir Ege Üniversitesi Rota Dergisi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dağcılık Topluluğu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Robot Topluluğu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapı Topluluğu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Topluluğu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Havacılık Topluluğu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gezi Topluluğu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gastronomi Topluluğu
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İstiklâl Dergisi
Karabük Üniversitesi Öğrenci Konseyi
Karabük Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Karabük Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü
Karabük Üniversitesi Mühendis Beyinler Kulübü
Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisleri Kulübü
Karabük Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Kulübü
Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü
Karabük Üniversitesi Üni Genç Fenerbahçeliler
Karabük Üniversitesi Lokomotif Dergisi
Kayseri Erciyes Üniversitesi Düşünce Tartışma ve Araştırma Kulübü
Kayseri Erciyes Üniversitesi Bilinçli Gençler Kulübü
Kayseri Erciyes Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Kayseri Erciyes Üniversitesi Eczacılık Kulübü
Kırklareli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Kırklareli Üniversitesi Genç Fenerbahçeliler Taraftar Kulübü
Kırklareli Üniversitesi Toplumsal Araştırma Kulübü
Kırklareli Üniversitesi Ultraaslan Taraftar Kulübü
Kırklareli Üniversitesi Eşli Dans Kulübü
Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü
Kırklareli Üniversitesi Spartaküs Dergisi
Kocaeli Üniversitesi Fikir Kulübü
Kocaeli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Kocaeli Üniversitesi Çizgi roman Kulübü
Konya Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Konya Selçuk Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu
Konya Selçuk Üniversitesi Yedi Meşale Topluluğu
Konya Selçuk Üniversitesi Genç Tarihçiler Topluluğu
Konya Selçuk Üniversitesi Kasaba Dergisi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Bakış Topluluğu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Süzgeç Dergisi
Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Sakarya Üniversitesi Motosiklet Topluluğu
Sakarya Üniversitesi Çevrimiçi Dergisi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dergi 108
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Resim Kulübü
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Dans Kulübü
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Batı Müzik Kulübü
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Kulübü
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği Kulübü
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Kulübü
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Pazarlamacılık Kulübü
Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü
Yalova Üniversitesi Atatürkçü Fikir Kulübü
Yalova Üniversitesi Bisiklet Kulübü
Yalova Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü
Yalova Üniversitesi Müzik Kulübü
Yalova Üniversitesi Çınar Dergisi
173 üniversite topluluğu, Andımız’ın okullarda yeniden okutulmaya başlanması için ortak bildiriye imza attı. 173 topluluk adına basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Baran Gezici, “Andımız’ın ilköğretim okullarında yeniden okutulması yönünde kararı bekliyoruz.” dedi.
Danıştay 8. Dairesi’nin ilköğretim okullarında okutulan Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi tüm yurtta sevinçle karşılanmıştı. Öğrenci Andı’nın ilköğretim okullarında hala okutulmaya başlanmaması ise bir o kadar tepki toplamaya devam ediyor. 40 üniversiteden 173 topluluk, ‘Andımız Yeniden Okutulmalıdır’ başlıklı ortak bir bildiriye imza attı. 173 topluluk adına basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünde Topluluğu Başkanı Baran Gezici, “Andımız, Türk gençliğinin, Türk milletinin kimlik beyanıdır.” dedi.