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173 Üniversite topluluğu birleşti: Andımız yeniden okutulsun

173 üniversite topluluğu, Andımız’ın okullarda yeniden okutulmaya başlanması için ortak bildiriye imza attı. 173 topluluk adına basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Baran Gezici, “Andımız’ın ilköğretim okullarında yeniden okutulması yönünde kararı bekliyoruz.” dedi.

173 Üniversite topluluğu birleşti: Andımız yeniden okutulsun

Danıştay 8. Dairesi’nin ilköğretim okullarında okutulan Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi tüm yurtta sevinçle karşılanmıştı. Öğrenci Andı’nın ilköğretim okullarında hala okutulmaya başlanmaması ise bir o kadar tepki toplamaya devam ediyor. 40 üniversiteden 173 topluluk, ‘Andımız Yeniden Okutulmalıdır’ başlıklı ortak bir bildiriye imza attı. 173 topluluk adına basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünde Topluluğu Başkanı Baran Gezici, “Andımız, Türk gençliğinin, Türk milletinin kimlik beyanıdır.” dedi.


‘ANDIMIZ BUGÜN DE MÜCADELEMİZİN GÜÇ KAYNAĞI’

Andımız’ın 80 yıldır Türk gençliğinin milli bilincinin oluşum sürecine katkı sunduğunu belirten Gezici, “Andımız,Türk gençliğinin Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında ‘açtığı yolda gösterdiği hedefe’ ilerleme ülküsüyle hareket etmesini sağlamıştır.Andımız, bugün de ülkemizin içeride ve dışarıda savaş verdiği bölücü terör örgütlerine karşı mücadelede Mehmetçiğimizin, polisimizin güç kaynağıdır. Atatürk’ü, vatanımızı ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma iradesiyle Andımız’a sahip çıkıyoruz!” ifadelerini kullandı.


“Andımız, Milli Mücadele’yle vatanını bağımsızlığına kavuşturanlara ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratanlara minnetin sembollerinden biridir.”diyen Gezici, MEB tarafından temyize gönderilen Andımız’la ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından ilan edileceğini ve adını okuduğu 173 topluluk tarafından Andımız’ı ilköğretim okullarında yeniden okutulması yönünde kararı beklediklerini belirtti.
“Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni ve vatanımızın bağımsızlığını emanet ettiği Türk gençliği olarak görevlerimizin bilincindeyiz.Türk Gençliği Andımız’ı sonsuza dek yaşatacaktır!”diyen Gezici, basın açıklamasını “Varlığımız Türk Varlığına Armağan Olsun!” diyerek bitirdi.

Adana Çukurova Üniversitesi Genç Eğitimciler Topluluğu

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Afyon Kocatepe Üniversitesi  Sinema Topluluğu

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Minber Dergisi

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Ankara Bilkent Üniversitesi    Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Ankara Bilkent Üniversitesi    Ütopya ve Bilim Topluluğu

Ankara Bilkent Üniversitesi    Bilkent Turizm Topluluğu

Ankara Gazi Üniversitesi        Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Ankara Hacettepe Üniversitesi           Ütopya Topluluğu

Ankara Hacettepe Üniversitesi           Türkoloji Araştırmaları Topluluğu

Ankara Hacettepe Üniversitesi           Okuma Topluluğu

Ankara Hacettepe Üniversitesi           Ütopya Dergisi

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Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi            Radyo Topluluğu

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Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi            Dergi 101

Ankara Üniversitesi    Düşünce ve Edebiyat Topluluğu

Ankara Üniversitesi    Düşünce ve Kitap Topluluğu

Ankara Üniversitesi    Adımlar Dergisi

Ankara Üniversitesi    Yokuş Dergisi

Antalya Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Dil Kültür Topluluğu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Engelsiz Akdeniz Topluluğu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Dalma Topluluğu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Diplomasi Topluluğu

Antalya Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Topluluğu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Balıkesir Üniversitesi  Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Balıkesir Üniversitesi  Görsel Sanatlar Topluluğu

Balıkesir Üniversitesi  Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi       Atatürkçü Düşünce Kulübü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi       Kampçılık ve Dağcılık Kulübü

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Bursa Uludağ Üniversitesi      Bilim ve Düşünce Topluluğu

Bursa Uludağ Üniversitesi      Sanat Tarihi ve Kültür Topluluğu

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Bursa Uludağ Üniversitesi      Kimya Topluluğu

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Denizli Pamukkale Üniversitesi          Atatürkçü Düşünce Topluluğu

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Eskişehir Anadolu Üniversitesi           Turizm ve Gezi Kulübü

Eskişehir Anadolu Üniversitesi           BirArtıBir Dergisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi       Fikir Kulübü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi       Atatürkçü Düşünce Kulübü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi       Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi       İzcilik Topluluğu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi       Maden Mühendisliği Kulübü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi       Dağcılık Kulübü

Gaziantep Üniversitesi            Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Gaziantep Üniversitesi            Düşünce ve Ütopya Topluluğu

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İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Türk Araştırmaları Topluluğu

İstanbul İstinye Üniversitesi    Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul İstinye Üniversitesi    Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü

İstanbul İstinye Üniversitesi    Doğa ve Kampçılık Kulübü

İstanbul İstinye Üniversitesi    Spor Kulübü

İstanbul İstinye Üniversitesi    Espor Kulübü

İstanbul İstinye Üniversitesi    Tiyatro Kulübü

İstanbul Marmara Üniversitesi            Göztepe Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul Marmara Üniversitesi            Haydarpaşa Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul Marmara Üniversitesi            Anadoluhisarı Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul Marmara Üniversitesi            Engelsiz Marmara Kulübü

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İstanbul Marmara Üniversitesi            Management Kulübü

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İstanbul Marmara Üniversitesi            Sanat yönetimi Kulübü 

İstanbul Marmara Üniversitesi            9. Köy Sanat Kulübü 

İstanbul Marmara Üniversitesi            Tango ve swing Kulübü 

İstanbul Marmara Üniversitesi            Almanca İşletme Kulübü

İstanbul Marmara Üniversitesi            Ekonometri Kulübü 

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İstanbul Marmara Üniversitesi            Vazife 

İstanbul Teknik Üniversitesi   Bilim ve Uygarlık Tarihi Kulübü

İstanbul Üniversitesi   Beyazıt Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul Üniversitesi   Çapa Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

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İstanbul Üniversitesi   Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü

İstanbul Üniversitesi   Mavi Çınar Edebiyat Topluluğu

İstanbul Üniversitesi   Sinir Bilim Kulübü

İstanbul Üniversitesi   Halkçı Sağlık Kulübü

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa        Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul Üniversitesi   Hürriyet Meydanı

İstanbul Üniversitesi   Mavi Çınar

İstanbul Üniversitesi   Üç Sütun

İstanbul Üsküdar Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi       Atatürkçü Düşünce Kulübü

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi          Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi          Türk Folklorünü Araştırma Topluluğu (DİFAT)

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi          Müzik Kulübü

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi          Serüven Dergisi

İzmir Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu

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İzmir Ege Üniversitesi Hip-Hop Topluluğu

İzmir Ege Üniversitesi Ege Motorlu Taşıtlar Topluluğu (EMOST)

İzmir Ege Üniversitesi Yelken Topluluğu

İzmir Ege Üniversitesi Müzikal Topluluğu

İzmir Ege Üniversitesi Rota Dergisi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi           Atatürkçü Düşünce Topluluğu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi           Dağcılık Topluluğu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi           Robot Topluluğu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi           Yapı Topluluğu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi           Felsefe Topluluğu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi           Havacılık Topluluğu

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Karabük Üniversitesi  Atatürkçü Düşünce Kulübü

Karabük Üniversitesi  Hayvan Hakları Kulübü

Karabük Üniversitesi  Mühendis Beyinler Kulübü

Karabük Üniversitesi  Endüstri Mühendisleri Kulübü

Karabük Üniversitesi  Ulaştırma Mühendisliği Kulübü

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Kayseri Erciyes Üniversitesi   Düşünce Tartışma ve Araştırma Kulübü

Kayseri Erciyes Üniversitesi   Bilinçli Gençler Kulübü

Kayseri Erciyes Üniversitesi   Atatürkçü Düşünce Kulübü

Kayseri Erciyes Üniversitesi   Eczacılık Kulübü

Kırklareli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü

Kırklareli Üniversitesi Genç Fenerbahçeliler Taraftar Kulübü

Kırklareli Üniversitesi Toplumsal Araştırma Kulübü

Kırklareli Üniversitesi Ultraaslan Taraftar Kulübü

Kırklareli Üniversitesi Eşli  Dans Kulübü

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü

Kırklareli Üniversitesi Spartaküs Dergisi

Kocaeli Üniversitesi    Fikir Kulübü

Kocaeli Üniversitesi    Atatürkçü Düşünce Kulübü

Kocaeli Üniversitesi    Çizgi roman Kulübü

Konya Selçuk Üniversitesi      Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Konya Selçuk Üniversitesi      Siber Güvenlik Topluluğu

Konya Selçuk Üniversitesi      Yedi Meşale Topluluğu

Konya Selçuk Üniversitesi      Genç Tarihçiler Topluluğu

Konya Selçuk Üniversitesi      Kasaba Dergisi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi      Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi       Genç Bakış Topluluğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi       Düşünce ve Kitap Topluluğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi       Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi          Atatürkçü Düşünce Kulübü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi          Süzgeç Dergisi

Sakarya Üniversitesi   Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Sakarya Üniversitesi   Motosiklet Topluluğu

Sakarya Üniversitesi   Çevrimiçi Dergisi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi            Dergi 108

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Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi         Türk Halk Müziği Kulübü

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi         Girişimcilik ve Pazarlamacılık Kulübü

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Yalova Üniversitesi     Atatürkçü Fikir Kulübü

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Etiketler; #Andımız #tgb
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