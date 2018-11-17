173 üniversite topluluğu, Andımız’ın okullarda yeniden okutulmaya başlanması için ortak bildiriye imza attı. 173 topluluk adına basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Baran Gezici, “Andımız’ın ilköğretim okullarında yeniden okutulması yönünde kararı bekliyoruz.” dedi.

Danıştay 8. Dairesi’nin ilköğretim okullarında okutulan Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesi tüm yurtta sevinçle karşılanmıştı. Öğrenci Andı’nın ilköğretim okullarında hala okutulmaya başlanmaması ise bir o kadar tepki toplamaya devam ediyor. 40 üniversiteden 173 topluluk, ‘Andımız Yeniden Okutulmalıdır’ başlıklı ortak bir bildiriye imza attı. 173 topluluk adına basın açıklaması yapan Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünde Topluluğu Başkanı Baran Gezici, “Andımız, Türk gençliğinin, Türk milletinin kimlik beyanıdır.” dedi.





‘ANDIMIZ BUGÜN DE MÜCADELEMİZİN GÜÇ KAYNAĞI’



Andımız’ın 80 yıldır Türk gençliğinin milli bilincinin oluşum sürecine katkı sunduğunu belirten Gezici, “Andımız,Türk gençliğinin Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında ‘açtığı yolda gösterdiği hedefe’ ilerleme ülküsüyle hareket etmesini sağlamıştır.Andımız, bugün de ülkemizin içeride ve dışarıda savaş verdiği bölücü terör örgütlerine karşı mücadelede Mehmetçiğimizin, polisimizin güç kaynağıdır. Atatürk’ü, vatanımızı ve Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma iradesiyle Andımız’a sahip çıkıyoruz!” ifadelerini kullandı.





“Andımız, Milli Mücadele’yle vatanını bağımsızlığına kavuşturanlara ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratanlara minnetin sembollerinden biridir.”diyen Gezici, MEB tarafından temyize gönderilen Andımız’la ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından ilan edileceğini ve adını okuduğu 173 topluluk tarafından Andımız’ı ilköğretim okullarında yeniden okutulması yönünde kararı beklediklerini belirtti.

“Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni ve vatanımızın bağımsızlığını emanet ettiği Türk gençliği olarak görevlerimizin bilincindeyiz.Türk Gençliği Andımız’ı sonsuza dek yaşatacaktır!”diyen Gezici, basın açıklamasını “Varlığımız Türk Varlığına Armağan Olsun!” diyerek bitirdi.



Adana Çukurova Üniversitesi Genç Eğitimciler Topluluğu



Adana Çukurova Üniversitesi Yayın Kulübü



Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Afyon Kocatepe Üniversitesi Sinema Topluluğu



Afyon Kocatepe Üniversitesi Minber Dergisi



Amasya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Ankara Bilkent Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Ankara Bilkent Üniversitesi Ütopya ve Bilim Topluluğu



Ankara Bilkent Üniversitesi Bilkent Turizm Topluluğu



Ankara Gazi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Ankara Hacettepe Üniversitesi Ütopya Topluluğu



Ankara Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Topluluğu



Ankara Hacettepe Üniversitesi Okuma Topluluğu



Ankara Hacettepe Üniversitesi Ütopya Dergisi



Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu



Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Radyo Topluluğu



Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gastronomi Topluluğu



Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi Dergi 101



Ankara Üniversitesi Düşünce ve Edebiyat Topluluğu



Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu



Ankara Üniversitesi Adımlar Dergisi



Ankara Üniversitesi Yokuş Dergisi



Antalya Akdeniz Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Antalya Akdeniz Üniversitesi Kitap Topluluğu



Antalya Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu



Antalya Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu



Antalya Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Dil Kültür Topluluğu



Antalya Akdeniz Üniversitesi Engelsiz Akdeniz Topluluğu



Antalya Akdeniz Üniversitesi Dalma Topluluğu



Antalya Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Diplomasi Topluluğu



Antalya Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Topluluğu



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Balıkesir Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Balıkesir Üniversitesi Görsel Sanatlar Topluluğu



Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Üniversiteli Fenerbahçeliler Kulübü



Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Düşünce Topluluğu



Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi ve Kültür Topluluğu



Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu



Bursa Uludağ Üniversitesi Kimya Topluluğu



Bursa Uludağ Üniversitesi BÜT Dergisi



Denizli Pamukkale Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Denizli Pamukkale Üniversitesi Halkçı Sağlık Topluluğu



Denizli Pamukkale Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Topluluğu



Denizli Pamukkale Üniversitesi Genç Bilgeler Topluluğu



Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rock Kulübü



Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Gezi Kulübü



Eskişehir Anadolu Üniversitesi BirArtıBir Dergisi



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fikir Kulübü



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kulübü



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İzcilik Topluluğu



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Kulübü



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dağcılık Kulübü



Gaziantep Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Gaziantep Üniversitesi Düşünce ve Ütopya Topluluğu



Gaziantep Üniversitesi Durak Dergisi



İstanbul Aydın Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Aydın Üniversitesi Memleket



İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Türk Araştırmaları Topluluğu



İstanbul İstinye Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul İstinye Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü



İstanbul İstinye Üniversitesi Doğa ve Kampçılık Kulübü



İstanbul İstinye Üniversitesi Spor Kulübü



İstanbul İstinye Üniversitesi Espor Kulübü



İstanbul İstinye Üniversitesi Tiyatro Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Engelsiz Marmara Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Paten Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Management Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Sanat yönetimi Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi 9. Köy Sanat Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Tango ve swing Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Ekonometri Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Kulübü



İstanbul Marmara Üniversitesi Vazife



İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Uygarlık Tarihi Kulübü



İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Üniversitesi Çapa Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Üniversitesi Eleştirel Medya Çalışmaları Kulübü



İstanbul Üniversitesi Mavi Çınar Edebiyat Topluluğu



İstanbul Üniversitesi Sinir Bilim Kulübü



İstanbul Üniversitesi Halkçı Sağlık Kulübü



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Üniversitesi Hürriyet Meydanı



İstanbul Üniversitesi Mavi Çınar



İstanbul Üniversitesi Üç Sütun



İstanbul Üsküdar Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Cumhuriyetçi Düşünce Topluluğu



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Folklorünü Araştırma Topluluğu (DİFAT)



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Kulübü



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Serüven Dergisi



İzmir Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



İzmir Ege Üniversitesi Temel Bilimler Topluluğu



İzmir Ege Üniversitesi Hip-Hop Topluluğu



İzmir Ege Üniversitesi Ege Motorlu Taşıtlar Topluluğu (EMOST)



İzmir Ege Üniversitesi Yelken Topluluğu



İzmir Ege Üniversitesi Müzikal Topluluğu



İzmir Ege Üniversitesi Rota Dergisi



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dağcılık Topluluğu



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Robot Topluluğu



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yapı Topluluğu



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Felsefe Topluluğu



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Havacılık Topluluğu



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gezi Topluluğu



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gastronomi Topluluğu



İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İstiklâl Dergisi



Karabük Üniversitesi Öğrenci Konseyi



Karabük Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Karabük Üniversitesi Hayvan Hakları Kulübü



Karabük Üniversitesi Mühendis Beyinler Kulübü



Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisleri Kulübü



Karabük Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Kulübü



Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü



Karabük Üniversitesi Üni Genç Fenerbahçeliler



Karabük Üniversitesi Lokomotif Dergisi



Kayseri Erciyes Üniversitesi Düşünce Tartışma ve Araştırma Kulübü



Kayseri Erciyes Üniversitesi Bilinçli Gençler Kulübü



Kayseri Erciyes Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Kayseri Erciyes Üniversitesi Eczacılık Kulübü



Kırklareli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Kırklareli Üniversitesi Genç Fenerbahçeliler Taraftar Kulübü



Kırklareli Üniversitesi Toplumsal Araştırma Kulübü



Kırklareli Üniversitesi Ultraaslan Taraftar Kulübü



Kırklareli Üniversitesi Eşli Dans Kulübü



Kırklareli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü



Kırklareli Üniversitesi Spartaküs Dergisi



Kocaeli Üniversitesi Fikir Kulübü



Kocaeli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Kocaeli Üniversitesi Çizgi roman Kulübü



Konya Selçuk Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Konya Selçuk Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu



Konya Selçuk Üniversitesi Yedi Meşale Topluluğu



Konya Selçuk Üniversitesi Genç Tarihçiler Topluluğu



Konya Selçuk Üniversitesi Kasaba Dergisi



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Genç Bakış Topluluğu



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknoloji ve Mühendislik Topluluğu



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Süzgeç Dergisi



Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu



Sakarya Üniversitesi Motosiklet Topluluğu



Sakarya Üniversitesi Çevrimiçi Dergisi



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dergi 108



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Resim Kulübü



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Dans Kulübü



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Batı Müzik Kulübü



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Kulübü



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği Kulübü



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Halk Müziği Kulübü



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Pazarlamacılık Kulübü



Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü



Yalova Üniversitesi Atatürkçü Fikir Kulübü



Yalova Üniversitesi Bisiklet Kulübü



Yalova Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü



Yalova Üniversitesi Müzik Kulübü



Yalova Üniversitesi Çınar Dergisi

