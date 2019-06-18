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18 Haziran 2019 Salı son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? AK Partili Mehmet Muş'tan açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemiyle ilgili "Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir." dedi

18 Haziran 2019 Salı son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? AK Partili Mehmet Muş'tan açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muş, şunları söyledi:

"Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. 

Haftaya Cuma'ya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz. 

Celp sayısının 10 ya da 12 olmasını MSB düzenleyecektir.

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Ekrem Bey'in 82 milyondan özür dilemesi gerekmektedir."

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti
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