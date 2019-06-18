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18 Haziran 2019 Salı son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? CHP'li isim açıkladı: Görüşmelere devam ediliyor

CHP Denizli Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Teoman Sancar, yeni askerlik sistemi görüşmelerine bugün devam ettiklerini açıkladı. Teklif ile ilgili görüşmelere başlanıldığı bildirildi

18 Haziran 2019 Salı son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? CHP'li isim açıkladı: Görüşmelere devam ediliyor

CHP Denizli Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Teoman Sancar, yeni askerlik sistemiyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Sancar, yeni askerlik sistemi görüşmelerine bugün devam ettiklerini açıkladı.

Teklif ile ilgili görüşmelere başlanıldığı bildirildi.

GENEL KURUL AÇILDI

TBMM Genel Kurulunun 18 Haziran 2019 Salı günlü 90'ıncı Birleşimi saat 15.00'te müşahede ile açıldı.

Birleşimi TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yönetiyor. 

Kâtip üyelerin 'Bursa  Mv. Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU, Nevşehir Mv. Mustafa AÇIKGÖZ' olduğu belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #bedelli askerlik sistemi #askerlik 6 aya düştü mü #chp
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