CHP Denizli Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Teoman Sancar, yeni askerlik sistemi görüşmelerine bugün devam ettiklerini açıkladı. Teklif ile ilgili görüşmelere başlanıldığı bildirildi

CHP Denizli Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Teoman Sancar, yeni askerlik sistemiyle ilgili bir mesaj paylaştı.



Sancar, yeni askerlik sistemi görüşmelerine bugün devam ettiklerini açıkladı.



Teklif ile ilgili görüşmelere başlanıldığı bildirildi.



GENEL KURUL AÇILDI



TBMM Genel Kurulunun 18 Haziran 2019 Salı günlü 90'ıncı Birleşimi saat 15.00'te müşahede ile açıldı.



Birleşimi TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yönetiyor.



Kâtip üyelerin 'Bursa Mv. Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU, Nevşehir Mv. Mustafa AÇIKGÖZ' olduğu belirtildi.



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