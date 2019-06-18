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18 Haziran 2019 Salı son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "Cuma gününe kadar yürürlükte olsun"

Edinilen bilgilere göre, yeni askerlik sistemine dair Askeralma Kanun Teklifi, bugün saat 15.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam edilecek. Teklifin cuma gününe kadar Meclis'ten geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar, yeni askerlik sisteminin cuma gününe kadar yürürlükte olduğunu görmek istediğini belirtti

18 Haziran 2019 Salı son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? "Cuma gününe kadar yürürlükte olsun"

Yeni askerlik sistemiyle ilgili merakla beklenen gelişmelerdeki son durum belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, yeni askerlik sistemine dair Askeralma Kanun Teklifi, bugün saat 15.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam edilecek.

Teklifin cuma gününe kadar Meclis'ten geçeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, yeni askerlik sisteminin cuma gününe kadar yürürlükte olduğunu görmek istediğini belirtti.

Yapılan açıklamada "Millet Vekillerimize Güveniyoruz, Gereken Yardımı Sağlayacaklarından Şüphemiz Yok" ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #askerlik 6 aya düştü mü #bedelli askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #yeni askerlik sistemi
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