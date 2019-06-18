AK Parti Osmaniye 27. Dönem Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, yeni askerlik sistemine ilişkin "Yeni Askeralma Kanun Teklifimizi Mecliste grubu bulunan tüm partilerimizin de mutabakatıyla bu hafta cumaya kadar Meclis Genel Kurulu'nda kabul ederek yasalaştırmayı umut ediyoruz." dedi. Teklif ile ilgili örüşmelerin devam edeceği, iki maddede değişiklik yapılabileceği belirtildi

AK Parti Osmaniye 27. Dönem Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, yeni askerlik sistemiyle ilgili açıklama yaptı.



Kaya, "Bu hafta inşallah muhalefetin de destek vermesi ile Cuma’ya kadar Yeni Askeralma Kanunu teklifini Meclis Genel Kurulunda kabul ederek yasalaştırırız diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.



AK Partili Kaya'nın açıklamaları şöyle:



"Sevgili gençler, silah altındaki er ve erbaşlarımız ve çok kıymetli aileleri, aziz vatandaşlarımız. Herkese merhabalar.



Yeni Askeralma Kanun Teklifi ile ilgili tüm milletvekillerimize olduğu gibi bana da sıkça mesaj atarak telefonla arayarak bilgi almak istiyorsunuz. Bu meraklı bekleyişinizi anlayışla karşılıyoruz. İnşallah geçmiş hafta iki maddesini Meclis Genel Kurulumuzda onaylayarak kabul ettiğimiz ve bugün saat 15.00 itibariyle de Meclis Genel Kurulumuzun açılmasıyla birlikte üçüncü maddeden görüşmelere devam edeceğimizi, yeni Askeralma Kanun Teklifimizi Mecliste grubu bulunan tüm partilerimizin de mutabakatıyla bu hafta cumaya kadar Meclis Genel Kurulu'nda kabul ederek yasalaştırmayı umut ediyoruz.



Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştıktan sonra sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla inşallah bu yasa yürürlüğe girecek ve silah altında er ve erbaşlardan 6 ayını tamamlayan tüm kardeşlerimiz tezkerelerini alarak terhis edilecek."



GÖRÜŞMELER BUGÜN SÜRÜYOR



Teklif ile ilgili örüşmelerin devam edeceği, iki maddede değişiklik yapılabileceği belirtildi.



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