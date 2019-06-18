Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin "Terörle mücadelede tereddüt yok. Ordunun sivilleşmesi AB kriterlerinde de vardı. Kuzey Kıbrıs'ta asker azalmayacak." dedi. Erdoğan, "Yeni askerlik yasasında ise biz bu işi öyle bir noktaya getirelim ki. Düşünün başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Yeni askerlik yasasında bu var. İsteyen kalabiliyor. İsteyen süresi dolunca ayrılabiliyor. Bir diğer yanda sayılar azalıyor halimiz ne olacak deniyor. Şimdi sürekli olarak hücre tazelenmesi olacak. 12 ay içerisinde sürekli her ay asker alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Yani sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil." şeklinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Terörle mücadelede bizim en ufak bir tereddütümüz yok. Güven kaybı gibi bir endişemiz söz konusu değil. Birileri konuşuyor. Hani bir ara ağzı olan konuşuyor diye hep literatüre yerleştirmiş ifade vardı ya.



Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var bir genelkurmay, kuvvetlerle birlikte oluşmuş, oturmuş asırlara bali 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olan orduyuz. Dedikleri ne , efendim güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma 1 hafta, 10 gün, 1 ay içinde yapılmış değil. Yaklaşık 1,5-2 yıla varan çalışmadır. Kaldı ki çok daha eski gelen bir taleptir. Hem ordunun küçültülmesi bir taraftan profesyonel orduya geçmek hep bunlar konuşulan şeylerdi. Ordumuz da bu konuda hiçbir zaman durmamıştır. Çalışmalarını onlar da bu istikamette sürdürmüşlerdir ve bir yere de gelinmiştir. Hatta 2014 sonuna kadar da atılması gereken adım ordunun sivilleşme süreciydi. AB kriterleri içerisinde bu vardı. Biz bu adımı o günden bu güne atmış değiliz.



Şimdi böyle bir adımı atmış bulunuyoruz. Gerek Milli Savunma Bakanımızın şu anda ordunun temelinden gelmiş olması ve Genelkurmay Başkanlığına varıncaya kadar yapmış bir insan olarak şu anda kendi arkadaşlarıyla bu süreci yönetiyor olması, özellikle terörle mücadelede de şu anda askerimiz, polisimizin elde ettiği başarı, yılbaşından bu yana 2 binden fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir. İnlerine girilmiştir, kaçacak delik arıyorlar. Bu mücadele devam edecek. Halkımızın huzurunu, refahını sağlamadıktan sonra ne devlet olarak görevimizi yapmış oluruz, bunun içinde silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, korucumuz ne de şahsen Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık sıfatıyla bulunuyorum yapmış olurum.



Yeni askerlik yasasında ise biz bu işi öyle bir noktaya getirelim ki. Düşünün başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Yeni askerlik yasasında bu var. İsteyen kalabiliyor. İsteyen süresi dolunca ayrılabiliyor. Bir diğer yanda sayılar azalıyor halimiz ne olacak deniyor. Şimdi sürekli olarak hücre tazelenmesi olacak. 12 ay içerisinde sürekli her ay asker alma diye böyle bir durum söz konusu olacak. Yani sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil.



Kıbrıs'la ilgili mide bulandırsın diye söylüyor. Kuzey Kıbrıs'ta bizim askerimiz azalması diye bir şey söz konusu değil, orada ne kadar asker bulundurulması gerekiyorsa onu bulundururuz. Bunun için birilerinden izin alma gibi bir mecburiyetimiz yoktur. Metinde de zaten hangi birimlerde neler olacak, bunların hepsi oralarda açık ve net bir şekilde var.



2 maddesi geçmiş durumda. Gerek Milli Savunma Bakanımız ve gerek diğer arkadaşlarımızın bilgilendirmeleri ile bu süreç geçiştirilecek. Şimdi 30 bin lira fazla oldu gibi değerlendirmeler oldu, el insaf! Bir defa bütün maaşlar buradan ödeniyor. Şimdi burada bu askere ödenecek olan bütün harçlıklar bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Bunlar bir aileye harçlık olarak gelmiş olacaktır. Bunun çok çok isabetli olduğuna inanıyorum. Dersimize çok iyi çalıştık. Hayırlı olsun diliyorum."



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