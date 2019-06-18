CHP İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi 1 aylık zorunlu askerliğin kaldırılması gerektiğini belirterek "21 gün eğitimi kaldırsak ne olur? Gereksiz israf, masraf ve iş yükünü kaldırmış oluruz" dedi. Yeni askerlik sistemi için Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler bugün devam ediyor. İktidar ile muhalefet partileri ise kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

CHP PM Üyesi, İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi, 1 aylık zorunlu askerliğin kaldırılması gerektiğini belirtti.



Çelebi, şunları söyledi:



"Afetlerde sivil savunma görevi verebiliriz.



Hepsi bulundukları illerde bu eğitimleri alırlar, afet anında haberleşme, ulaşım, trafiğin düzenlenmesi gibi arama-kurtarma sıhhi ilk yardım, hasta ve yaralı tahliyesi, yangın söndürme, emniyet, asayiş, çadır kurma...



Bunlar bize lazım.



21 gün eğitimi kaldırsak ne olur?



Gereksiz israf, masraf ve iş yükünü kaldırmış oluruz."



GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİYOR



Yeni askerlik sistemi için Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler bugün devam ediyor. İktidar ile muhalefet partileri ise kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.