banner1005
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Sanayi üretimi azaldı
Sanayi üretimi azaldı
55 ilaç daha geri ödeme listesinde
55 ilaç daha geri ödeme listesinde
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

18 Haziran 2019 Salı son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Görüşmeler bugün sürecek! "1 aylık zorunlu askerlik kaldırılmalı! Sivil savunma görevi verilebilir"

CHP İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi 1 aylık zorunlu askerliğin kaldırılması gerektiğini belirterek "21 gün eğitimi kaldırsak ne olur? Gereksiz israf, masraf ve iş yükünü kaldırmış oluruz" dedi. Yeni askerlik sistemi için Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler bugün devam ediyor. İktidar ile muhalefet partileri ise kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor

18 Haziran 2019 Salı son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? Görüşmeler bugün sürecek! "1 aylık zorunlu askerlik kaldırılmalı! Sivil savunma görevi verilebilir"

CHP PM Üyesi, İzmir Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Çelebi, 1 aylık zorunlu askerliğin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Çelebi, şunları söyledi:

"Afetlerde sivil savunma görevi verebiliriz.

Hepsi bulundukları illerde bu eğitimleri alırlar, afet anında haberleşme, ulaşım, trafiğin düzenlenmesi gibi arama-kurtarma sıhhi ilk yardım, hasta ve yaralı tahliyesi, yangın söndürme, emniyet, asayiş, çadır kurma...

Bunlar bize lazım.

21 gün eğitimi kaldırsak ne olur?

Gereksiz israf, masraf ve iş yükünü kaldırmış oluruz."

GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLİYOR

Yeni askerlik sistemi için Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeler bugün devam ediyor. İktidar ile muhalefet partileri ise kanun teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler; #askerlik 6 aya düştü mü #bedelli askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #yeni askerlik sistemi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.