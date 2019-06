AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik sistemine ilişkin "Kanun Teklifinde olağanüstü bir süreç varmış gibi algılanıyor. Bu böyle değil. Askerlik gibi önemli bir konuda muhalefetin görüşlerini elbette önemsiyoruz. Yapıcı olmak kaydıyla katkılarını değerli bulur ve makul karşılarız. Muhalefetin birkaç konuda şerhi var, bunları tekrar gözden geçiriyoruz" dedi. Turan, "Günümüz şartlarında yeni bir askerlik sistemi ihtiyacı ortaya çıktı. TSK’nın personel ihtiyacına cevap verecek; ülkemizin eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir sistem amaçlıyoruz. Bu askerlik sistemimiz açısından önemli bir reformdur" ifadelerini kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik sistemiyle ilgili Milliyet gazetesinden Abdullah Karakuş'a konuştu.



Turan'a sorulan sorular ve verdiği cevaplar şu şekilde:



"- Askerlikle ilgili yeni kanun teklifiyle ne amaçlanıyor?



Bizim asıl meselemiz öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem olması. Şartlar değişti. Toplumun talepleri vardı. Eğitime ulaşma imkânı arttı. Teknik, teçhizat değişti. Bunları dikkate almamız gerekiyordu. Günümüz şartlarında yeni bir askerlik sistemi ihtiyacı ortaya çıktı. TSK’nın personel ihtiyacına cevap verecek; ülkemizin eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bir sistem amaçlıyoruz. Bu askerlik sistemimiz açısından önemli bir reformdur. Her ay celp dönemi olmasın istiyoruz. Bütün modelleri inceledik. Mevcut sistemi daha da güçlendirmek adına milli ve tarihi değerlerimiz doğrultusunda hareket ettik. Tüm paydaşların görüşlerini aldık. Burada sisteme zarar verecek, göz ardı ettiğimiz, güvenlik zafiyeti oluşturacak hiçbir şey asla söz konusu değildir. Askerlik hizmeti, ordumuz ve ülkemizin güvenliği her zaman öncelikli konumuz.



- Askerlik Kanunu Teklifinin geri çekilmesi söz konusu mu?



Kanun Teklifinde olağanüstü bir süreç varmış gibi algılanıyor. Bu böyle değil. Askerlik gibi önemli bir konuda muhalefetin görüşlerini elbette önemsiyoruz. Yapıcı olmak kaydıyla katkılarını değerli bulur ve makul karşılarız. Muhalefetin birkaç konuda şerhi var, bunları tekrar gözden geçiriyoruz.



Olayı Kanun çekiliyormuş, çekilmiyormuş, bir kriz varmış gibi kamuoyuna yansıtmak doğru olmaz. AK Parti Grubu olarak Askeralma Kanunu Teklifimizin arkasındayız. Genel Kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revizeler olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi söz konusu değildir. Görüşmeye devam edeceğiz. Temennimiz bu hafta yasanın hızlı bir şekilde görüşülmesini sağlamaktır. Kanun Teklifimizi en tam mutabakatla Genel Kurul’da geçirmek istiyoruz."



