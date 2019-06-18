Ulusal Kanal'ın Meclis kulislerinden edindiği bilgilere göre, yeni askerlik sistemine kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin öncesinde AK Parti ile CHP yetkilileri bir araya geldi. İddiaya göre, taraflar teklif metni üzerinde uzlaşı sağladı. Teklifin 5'inci ve 45'inci maddesinin CHP'nin talebi doğrultusunda revize edileceği öne sürüldü. Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, toplu terhise dair "Toplu terhise de itiraz vardı.Kanun yasalaştığında 6 ayını dolduran 106 bin er terhis olacaktı.Bunun zafiyet yaratacağı görüşleri vardı.TSK gerekli tedbirleri aldı. İlgili maddede değişiklik olmayacak. Muhalefet ikna edildi. Olağanüstü yeni bir şey olmazsa toplu terhis yapılacak." dedi

Yeni askerlik sistemi için bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeler devam edecek.



Ulusal Kanal'ın Meclis kulislerinden edindiği bilgilere göre öncesinde AK Parti ile CHP yetkilileri bir araya geldi.



İddiaya göre, taraflar teklif metni üzerinde uzlaşı sağladı.



O MADDE REVİZE EDİLECEK İDDİASI



Teklifin 5'inci ve 45'inci maddesinin CHP'nin talebi doğrultusunda revize edileceği öne sürüldü.



5'inci madde Cumhurbaşkanına askerlik süresini bir katına kadar artırma yarısına kadar azaltma yetkisi veriyor.



CHP sadece artırma yetkisi verilmesini istiyor.



Uzmanlar ise bu yetkinin Meclis'te olmasını istiyordu.



45. maddeye göre ise Cumhurbaşkanı gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek.



CHP "Genelkurmay Başkanının tavsiyesi, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı" ifadesinin eklenmesini, uzmanlar ise maddenin sınırının çizilmesini istiyor.



TOPLU TERHİS KONUSU



Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir, toplu terhis konusuna ilişkin son bilgiyi aktardı.



Gürkan Demir, şunları söyledi:



"Toplu terhise de itiraz vardı. Kanun yasalaştığında 6 ayını dolduran 106 bin er terhis olacaktı.Bunun zafiyet yaratacağı görüşleri vardı. TSK gerekli tedbirleri aldı. İlgili maddede değişiklik olmayacak. Muhalefet ikna edildi. Olağanüstü yeni bir şey olmazsa toplu terhis yapılacak."



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