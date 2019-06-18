MECLİS’te görüşmelerine başlanan “yeni askerlik sistemi” mesaisine salı günü devam edilecek. En çok tartışılan konulardan biri cumhurbaşkanına askerden muaf tutulma yetkisinin verilmesi. Muhalefet cumhurbaşkanına verilen bu yetkiye itiraz ediyor. İtiraz edilen bir başka konu da bedelli askerlik. Bazı milletvekilleri bedelli askerlik sitemine karşı çıkarken, bu uygulamanın “Mehmetçik geleneğine” aykırı olduğu görüşünde

TBMM Genel Kurulu, salı günü toplanarak daha önce 2 maddesi kabul edilen 65 maddelik Askeralma Kanunu Teklifi’ni 3. maddeden itibaren görüşmeyi sürdürecek. Muhalefetin ve Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin bazı maddelerine itiraz ettiği yasa teklifinde uzlaşma arayışları sürerken, maddeler görüşülürken de ikna temaslarının devam edeceği bildirildi. Teklifin bazı maddelerine Ak Parti içinden de eleştiriler yapılırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın itirazlar konusunda muhalefet partilerindeki ve Ak Parti içindeki kaygıları gidermek için yoğun mesaisini sürdüreceği belirtildi.



En çok tartışılan konulardan biri cumhurbaşkanına askerden muaf tutulma yetkisinin verilmesi. Muhalefet cumhurbaşkanına verilen bu yetkiye itiraz ediyor.



İtiraz edilen bir başka konu da bedelli askerlik. Bazı milletvekilleri bedelli askerlik sitemine karşı çıkarken, bu uygulamanın “Mehmetçik geleneğine” aykırı olduğu görüşünde.



Bazı milletvekilleri de 31 bin liralık bedelli ücretini yüksek buluyor. Salı gününden itibaren görüşülmesine yeniden başlanacak teklifte yeni getirilen düzenlemeler özetle şöyle:



SÜRE 6 AY



Üç bölümden oluşan teklife göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedeksubay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere maaşlı olarak askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.



BEDELLİ ASKERLİK



Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. İstekli olanlardan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.



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