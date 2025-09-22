18 ilde siber suç operasyonu: 170 gözaltı, 55 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüpheliyi yakaladık. 18 il merkezli ‘Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 55 şüpheli şahıs tutuklandı. 34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yerlikaya, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 milyon TL değerinde 5 şirket, 7 konut ve 10 araca el konulduğunu duyurdu.

SUÇ YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin;

Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

“Kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı” temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları,

Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları,

Yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları,

Mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri

tespit edildi.

18 İLDE OPERASYON

Operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

YERLİKAYA’DAN UYARI

Yerlikaya açıklamasında, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım” dedi.