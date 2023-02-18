18 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları

18 Şubat 2023 tarihine ait Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var?

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18 Şubat 2023 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Şubat 2023 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/82, 83, 84)

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YÖNETMELİKLER

–– Türk-Alman Üniversitesi Dijital Dönüşüm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği