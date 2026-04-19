18 Yaş altına özel "çocuk hattı" geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), okul saldırıları sonrası artan şiddet eğilimlerine karşı çocukları koruma amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırlığına girdi

Toygu Ökçün
18 Yaş altına özel "çocuk hattı" geliyor
Yayınlanma:

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıların ardından yapılan teknik incelemeler, olaylara karışan çocukların yoğun şekilde şiddet içerikli dijital ve mobil oyunlar oynadığını ortaya koydu. Bu bulgular üzerine stratejik bir eylem planı hazırlayan BTK, dijital platformlardaki risk faktörlerini minimize etmek ve çocukların kontrolsüz içerik erişimini engellemek adına yasal altyapı çalışmalarını hızlandırdı.

VPN LİSANSLANDIRILMASI VE KONTROLLÜ GSM ABONELİĞİ

Hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, Türkiye’de yasal sınırlar dahilinde erişime engellenmiş sakıncalı içeriklere ve oyunlara girişi mümkün kılan VPN (Sanal Özel Ağ) servislerinin lisanslandırılması planlanıyor. Bu sayede denetimsiz ağlar üzerinden çocukların riskli içeriklere ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aynı plan doğrultusunda GSM operatörleriyle koordineli olarak hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise 18 yaş altı kullanıcılara yönelik “çocuk hattı” tanımlaması olacak. Ebeveyn kontrolünde olan bu hatlar sayesinde kullanıcı profilinin çocuk olduğu sistem tarafından net bir şekilde saptanacak ve bu profillere yönelik sınırlayıcı tedbirler daha etkin şekilde uygulanabilecek. Kurumun bu adımlarla dijital mecralarda çocuk güvenliğini en üst seviyeye taşımayı amaçladığı kaydedildi.

"Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz""Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"Dünya
IBAN transferlerinde yeni dönemIBAN transferlerinde yeni dönemGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
18 Yaş altına özel "çocuk hattı" geliyor
"Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
IBAN transferlerinde yeni dönem
Eski Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı
Yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Diyarbakır’da yıldırım faciası
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Eski erkek arkadaş Zeinal Abakarov dahil 8 kişi tutuklandı
Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 kişi gözaltında
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 19 Nisan Pazar Gazete manşetleri 19 Nisan Pazar
IBAN transferlerinde yeni dönem IBAN transferlerinde yeni dönem
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?