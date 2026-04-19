18 Yaş altına özel "çocuk hattı" geliyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıların ardından yapılan teknik incelemeler, olaylara karışan çocukların yoğun şekilde şiddet içerikli dijital ve mobil oyunlar oynadığını ortaya koydu. Bu bulgular üzerine stratejik bir eylem planı hazırlayan BTK, dijital platformlardaki risk faktörlerini minimize etmek ve çocukların kontrolsüz içerik erişimini engellemek adına yasal altyapı çalışmalarını hızlandırdı.

VPN LİSANSLANDIRILMASI VE KONTROLLÜ GSM ABONELİĞİ

Hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, Türkiye’de yasal sınırlar dahilinde erişime engellenmiş sakıncalı içeriklere ve oyunlara girişi mümkün kılan VPN (Sanal Özel Ağ) servislerinin lisanslandırılması planlanıyor. Bu sayede denetimsiz ağlar üzerinden çocukların riskli içeriklere ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Aynı plan doğrultusunda GSM operatörleriyle koordineli olarak hayata geçirilecek bir diğer uygulama ise 18 yaş altı kullanıcılara yönelik “çocuk hattı” tanımlaması olacak. Ebeveyn kontrolünde olan bu hatlar sayesinde kullanıcı profilinin çocuk olduğu sistem tarafından net bir şekilde saptanacak ve bu profillere yönelik sınırlayıcı tedbirler daha etkin şekilde uygulanabilecek. Kurumun bu adımlarla dijital mecralarda çocuk güvenliğini en üst seviyeye taşımayı amaçladığı kaydedildi.