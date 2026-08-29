18 yıl sonra çözüldü! Dede Baltacı cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde 2008 yılında ölü bulunan Dede Baltacı'nın faili meçhul cinayeti, yeniden başlatılan incelemeler sonucu aydınlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
18 yıl sonra çözüldü! Dede Baltacı cinayetinde 4 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Ankara'da 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı'nın cinayeti aydınlatıldı. İncelemelerin yeniden başlatılması sonucu olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cezaevinde bulunan diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

2008 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde ölü bulunan Dede Baltacı olayıyla ilgili dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalarla yeniden incelendi. Yeni nesil teknolojik imkanlardan da yararlanılan çalışmalar çerçevesinde ekipler 5 şüpheli tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan cezaevinde olan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.  

5 bin lira için kuzenini öldürmüştü! Konya'daki cinayette “delikanlıysan vur” indirimi5 bin lira için kuzenini öldürmüştü! Konya'daki cinayette “delikanlıysan vur” indirimiYurt
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandıGalatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandıSpor
ankara faili meçhul cinayet
Günün Manşetleri
30 Ağustos'ta bu yollar trafiğe kapanıyor
Dede Baltacı cinayetinde 4 kişi tutuklandı
Çanakkale, beşinci kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor
30 gemi 30 limanda halkın ziyaretine açılacak
Gaziantep’te çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon
Muğla’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!
Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı, yaralılar var!
Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
‘Fidan Hoca’ olarak bilinen Fidan Atalay gözaltında!
Çok Okunanlar
8 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 8 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 29 Ağustos Cumartesi Gazete manşetleri 29 Ağustos Cumartesi
Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı
BİM 30 Ağustos kataloğunda Philips sürprizi! BİM 30 Ağustos kataloğunda Philips sürprizi!