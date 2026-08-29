18 yıl sonra çözüldü! Dede Baltacı cinayetinde 4 kişi tutuklandı

Ankara'da 18 yıldır faili meçhul kalan Dede Baltacı'nın cinayeti aydınlatıldı. İncelemelerin yeniden başlatılması sonucu olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cezaevinde bulunan diğer şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

2008 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde ölü bulunan Dede Baltacı olayıyla ilgili dosya, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalarla yeniden incelendi. Yeni nesil teknolojik imkanlardan da yararlanılan çalışmalar çerçevesinde ekipler 5 şüpheli tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka bir suçtan cezaevinde olan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği öğrenildi.