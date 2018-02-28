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18.00'de İstanbul'da kar başlayacak tahmini - Son dakika İstanbul hava durumu

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, bugün saat 18.00 civarında İstanbul'da kar yağışının başlayabileceğini belirtti. İşte İstanbul'un hava durumuna dair son tahminler

18.00'de İstanbul'da kar başlayacak tahmini - Son dakika İstanbul hava durumu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da kar yağışına dair son bilgileri aktardı.

Kadıoğlu, sosyal medya hesabından hava durumu tahminlerinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da kar yağışının başlamasının tahmin edildiği saati yazdı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Bu tahmine göre İstanbul'da akşam 6:00 civarında kar başlar" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kar #Hava durumu #Mikdat Kadioğlu
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