183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı! Şifreleriniz de sızdırıldı... Nisan 2025'teki dev ihlal yeni ortaya çıktı

Gmail kullanıcıları, yaklaşık 183 milyon e-posta hesabını kapsayan devasa bir veri ihlali konusunda uyarıldı.

Sızdırılan verilerin arasında yalnızca e-posta adreslerinin değil, bu hesaplarla ilişkili olan şifrelerin de yer aldığı teyit edildi.

Haber Global'e göre, bu durum, bilgisayar korsanlarının sadece Gmail hesaplarına değil, aynı e-posta adresleriyle bağlantılı olan diğer platformlara da erişim sağlamasına ciddi bir zemin hazırlayabilir.

NİSAN 2025'TEKİ SIZINTI YENİ FARK EDİLDİ

Söz konusu veri sızıntısının Nisan 2025’te gerçekleştiği, ancak bu olayın "Have I Been Pwned" isimli veri ihlali takip sitesi tarafından kısa süre önce fark edildiği bildirildi.

Siteyi yöneten güvenlik uzmanı Troy Hunt, sızan bu verilerin internetteki farklı kaynaklardan toplanmak suretiyle bir araya getirildiğini açıkladı.

15 MİLYARDAN FAZLA HESAP KAYIT ALTINDA

"Have I Been Pwned" platformunun bugüne kadar 917 farklı veri ihlalini ve 15 milyardan fazla hesap bilgisini takip ettiği biliniyor.

Kullanıcılar, e-posta adreslerinin veya şifrelerinin bu son saldırıda yer alıp almadığını site üzerinden kolayca kontrol edebiliyor.

HESABINIZ TEHLiKEDEYSE NE YAPILMALI?

Yaşanan bu gelişme üzerine uzmanlar, Gmail kullanıcılarına hesap güvenliğini yeniden sağlamak için birkaç basit önlem öneriyor. 

- Şifreyi hemen değiştirmek
- İki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirmek

Google, iki aşamalı doğrulama sisteminde, kullanıcının hesabını korumak için farklı güvenlik adımları uyguluyor. Bu sayede, şifresi ele geçirilmiş olan bir hesaba tek başına erişim sağlanmasının önüne geçiliyor.

