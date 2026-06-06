183 ülkeden dev katılım: Bakan Kurum COP31 Bakanlar Diyaloğu toplantısında konuştu

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen Sıfır Atık Forumu, dünya genelinden çok sayıda üst düzey yetkiliyi İstanbul’da bir araya getirdi. Zirveye 183 ülkeden temsilciler, 20’nin üzerinde devlet başkanı, 120’nin üzerinde bakan, 200’den fazla belediye başkanı ile uluslararası kuruluşlar, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri katılım sağladı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Forum kapsamında düzenlenen "COP Antalya Yolunda Sınırları Aşmak: COP31 Eylem Gündeminde Sıfır Atık Bakanlar Diyaloğu Programı’na" katılarak önemli açıklamalarda bulundu. COP31 zirvesinin temel çerçevesinin 3 sac ayağından oluşacağını hatırlatan Bakan Kurum, “‘Diyalog’, ‘uzlaşı’ ve ‘aksiyon’ temelleriyle netice alacağımızı söyledik. Artık alınan kararların bir an önce eyleme geçmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla aslında COP31 Eylem Gündemini oluşturduğumuz 10 temel başlık üzerinde bu toplantıları yapmaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

KÜÇÜK NİYETLERLE BAŞLADI DÜNYAYI SARDI

Bakan Kurum, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin, COP31 Eylem Gündemi’nin en önemli sac ayaklarından biri haline geldiğini vurguladı. Projenin yerelden küresele uzanan başarı hikayesine değinen Kurum, “Dalga dalga bir çevre hareketinin ötesine geçen bir projeden bahsediyoruz. Bugün burada bir başarı varsa Saygıdeğer Hanımefendi’nin bu konuya sahiplenmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çevreye bakışı, çevre vizyonu bize bu anlamda çok büyük destek oluyor. Biz de bu hareketle birlikte aslında medeniyetimizin de en kadim değerlerini temsil etmeye çalışıyoruz. Küçük niyetlerle başlayıp bugün devasa bir projeye dönüşen, artık sınırlarımızı aşan, dünyada birçok ülkenin kabul ettiği Sıfır Atık Projesi COP31 gündemimizde de yer alıyor. Bugün COP31’e giden yolda Sıfır Atık Projesi’ni işliyoruz. Burada 3 gün boyunca toplantılar, istişareler yapılacak ve burada yapılacak istişareler sonrasında da Sıfır Atık vizyonuna, hedefine ilişkin COP31’de tüm dünyaya bir proje ortaya koymak istiyoruz. Bunun çalışmasını da altyapısı olan, herkesin sürecin içinde olduğu bir bakışla yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zirvenin bir diğer öne çıkan başlığı ise iklim krizine karşı dayanıklı yerleşim yerleri inşa etmeyi hedefleyen ‘dirençli şehirler’ oldu. Bakan Kurum, Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen ihya çalışmaları üzerinden örneklendirdi.

Asrın Felaketi sonrası 11 ilde tamamlanan 455 bin deprem konutuna dikkat çeken Bakan Kurum, “Burada yapılan konutların tamamı dirençli şehir diyeceğimiz; ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten, Sıfır Atık uyumlu olarak inşa edildi. Bu da aslında dirençli şehirler ayağında Türkiye’nin tecrübesini, birikimini, liyakatini ortaya koyan önemli bir çalışmaydı. Bunu da bir başlık olarak işledik” dedi.

''GENÇLER İŞİN ÖZNESİ''

Gelecek nesillerin iklim adaleti ve çevre politikalarındaki rolüne özel bir parantez açan Bakan Kurum, eylem gündeminde yer alan 'Gençlik' başlığının detaylarına indi. Genç neslin karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer alacağını belirten Kurum, uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

Gençlerin süreçteki konumuna dair gelen soruları yanıtlayan Bakan Kurum, süreci şu sözlerle özetledi: “Gençlerin enerjilerinden ve heyecanlarından da en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. ‘Gençler bu işin neresinde olacak?’ diye soruyorlar bana. Ben de diyorum ki ‘gençler işin öznesi.’ Bu anlamda gençlik şampiyonumuz, yine yüksek düzeyli şampiyonlarımız; hem yeni şampiyonumuz hem eski şampiyonlarımız bu süreci bir fiil takip edecekler. Yani karar veren tarafında olacaklar. Sürecin her adımında, gençlerin fikirlerine ve önerilerine bu anlamda önem vereceğiz. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve arazi bozunumu arasında sinerji yaratmak amacıyla sektörler arası ortak eylemler de diğer bir başlık. Burada Ulusal Katkı Beyanlarını artık bu yıl sonuna kadar bütün ülkelerin vermesini istiyoruz.”

GÖZLER BONN'A ÇEVRİLDİ

Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa yürütülecek bir sürecin sinyalini veren Bakan Kurum, finansmana erişimde zorluk yaşayan ülkelere yönelik destekleyici bir yaklaşım sergileyeceklerini ifade etti.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli gündem maddelerinin teknoloji ve finans olduğuna dikkat çeken Kurum, bu kapsamda Londra'da özel bir zirve gerçekleştirileceğini bildirdi. Bütün COP başkanlarının da bu sürece dahil olacağını aktaran Kurum, alınan kararların uygulanması ve taahhütlerin yerine getirilmesi için ortak bir irade ortaya konulacağını belirtti. Kurum, eylem planlarına ilişkin alınan kararları şu sözlerle ifade etti: “Finans sorunu çeken ülkeleri de Birleşmiş Milletlerle birlikte destek olacak bir süreci takip ediyoruz. En önemlisi tabii finans. Finansın Londra’da bir toplantısını yapacağız. Burada bütün COP başkanlarımız bu süreçte bizimle beraber açıkçası alınmış kararların uygulamaya geçirilmesi adına, bu taahhütlerin gerçekleştirilebilmesi adına bu süreci hep birlikte ortaya koyacağız. Teknoloji ve finans bilhassa gelişmekte olan ülkelerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. COP31 Başkanlığı olarak biz 10 eylem gündemi maddelerinde her birinde birer hedef istiyoruz. Bunu Bonn’da açıklayacağız.”

''COP BAŞKANLIĞI'NI DA BU BAKIŞLA YÜRÜTECEĞİM''

Dünyanın iklim değişikliği ile mücadelede artık somut eylemler beklediğine işaret eden Bakan Kurum, COP31 Başkanı sıfatıyla da bu bilinç çerçevesinde hareket edeceklerinin altını çizdi. Kurum, kendi siyasi ve bürokratik geçmişinden referanslar vererek küresel iklim politikalarındaki icraat kararlılığını şu sözlerle vurguladı:"Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, 8 yıldır Çevre, Şehircilik Bakanlığı görevi yapıyorum. Öncesinde 9 yıl Genel Müdürlük yaptım. Yaptığım her işte Sayın Cumhurbaşkanımızın eser siyaseti dediğimiz siyaseti yapmaya çalıştım. COP Başkanlığı'nı da bu bakışla yürüteceğim."

ZİRVEYE KİMLER KATILDI?

Toplantı, ulusal ve uluslararası alanda iklim değişikliği ile mücadele eden önemli bürokratları, siyasetçileri ve temsilcileri aynı masada buluşturdu. Kapsamlı katılımın sağlandığı diyalog programında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Burak Demiralp ve Fatma Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan ile İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar hazır bulundu. Uluslararası arenadan ve sivil toplum kuruluşlarından da yoğun katılımın gerçekleştiği zirvede ayrıca; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzeyli Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins, Ürdün Prensesi Dana Firas, Birleşmiş Milletler MUKİM Koordinatörü Babatunde Ahonsi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Genel Sekreter Yardımcısı Marcos Neto ve COP24 Başkanı Michal Tadeusz Kurtyka gibi isimler yer aldı.