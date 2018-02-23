Amerika PKK'nın Afrin'e girdiğini itiraf etti. Türk ordusu, Fıratın Doğusu'ndan Afrin'e mühimmat taşıyan terör konvoyunu vurdu. Mehmetçik Cinderes ve Raco bölgelerinde ise terör örgütü ile sıcak çatışmada...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert itaraf etti. PKK Afrin'e girmeye çalışıyor.



Türk ordusu ise Amerika'nın terör koridoru planı için attığı her adıma sert yanıt veriyor. İşte bu görüntüler dün geceden...



Amerika'nın gönderdiği silahları taşıyan yaklaşık 40 araçlık bir terör konvoyu, çatışmalara katılmak için Afrin'e doğru ilerlerliyordu. Hesaba katmadıkları bir şey vardı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli İHA'ları.



Fıratın doğusundan yola çıkan terör konvoyu Afrin'e varamadan vuruldu. Afrin'in güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilen terör konvoyu ZiyaraDer Cimeyl hattında TSK tarafından imha edildi.



Silah ve mühimmat taşıyan terör örgütü konvoyunun vurulma anı TSK tarafından paylaşıldı.



Meryemiyn’de ise PKK elebaşlarının toplantı yaptığı karargah F16’larla yerle bir edildi.



Aralarında elebaşlarının da bulunduğu en az 15 terörist öldü, çok sayıda terörist de yaralandı.



Türk ordusunun emin adımlarla ilerlediği Afrin'de askerin moreli yüksek. Şuana kadar 100'den fazla kritik nokta terörden arındırıldı, Amerikanın kara gücü PKK/PYD'li 1873 terörist etkisiz hale getirildi.



Etrafı kuşatılan Cinderes ve Raco'da sıcak çatışmalar sürüyor.



Güney hattında ve Kuzey hattında kalan ceplerin birleşmesi ile kapana sıkışacak PKK'a kaçak delik arıyor.



Terörden temizlenen noktalarda mayın imha ekipleri yoğun çalışma yürütüyor. Mehmetçik ise meskun mahal operasyonu için son hazırlıklarını yapıyor.





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