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19 Haziran 2019 Çarşamba son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? AK Parti'den üçüncü bölüm açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemiyle ilgili "Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerinde 1 - 30'uncu maddelerden oluşan birinci bölümün görüşmelerini tamamladık. 31-6'ıncı maddelerden oluşan ikinci bölüm ve 61-65'inci maddelerden oluşan üçüncü bölümün görüşmelerini yarın (yetişmez ise perşembe günü) tamamlamayı hedefliyoruz" dedi

19 Haziran 2019 Çarşamba son dakika yeni askerlik sistemi, tek tip askerlik sistemi ve bedelli askerlik sistemi haberleri... Askerlik 6 aya düştü mü? AK Parti'den üçüncü bölüm açıklaması

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, yeni askerlik sistemine dair son bilgileri paylaştı.

AK Partili Arınç, şunları belirtti:

"Askeralma Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediyoruz.

Teklifin 8'inci maddesi kabul edildi.

Bugün 1'inci ve 30'uncu maddeleri arasından oluşan birinci bölümün görüşmelerini tamamlamayı hedefliyoruz.

Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerinde 1 - 30'uncu maddelerden oluşan birinci bölümün görüşmelerini tamamladık.

Görüşmeler, TBMM Genel Kurulu'nun yarın 14.00'da açılmasından sonra kaldığı yerden devam edecek.

31-6'ıncı maddelerden oluşan ikinci bölüm ve 61-65'inci maddelerden oluşan üçüncü bölümün görüşmelerini yarın (yetişmez ise perşembe günü) tamamlamayı hedefliyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni askerlik sistemi #tek tip askerlik sistemi #bedelli askerlik sistemi #askerlik 6 aya düştü mü
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