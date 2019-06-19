Yeni askerlik sistemi kanun teklifinde son dakika... Edinilen bilgilere göre, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36'ncı maddeler kabul edildi​. Yeni askerlik yasası haftaya kaldı. Meclis'te teklifin tüm maddeleri üzerindeki nihai oylama salı günü yapılacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen yeni askerlik yasası teklifinde son dakika gelişmesi yaşandı.



Bugün başlayan Askeralma Kanun Teklifi 2'nci bölüm görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı.



Edinilen bilgilere göre, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36'ncı maddeler kabul edildi.



HAFTAYA SALIYA KALDI



Yeni askerlik yasası haftaya kaldı.



Meclis'te teklifin tüm maddeleri üzerindeki nihai oylama salı günü yapılacak.



ulusal.com.tr