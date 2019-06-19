Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen yeni askerlik sistemi kanun teklifinde bazı değişiklikler yapıldı. Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5'inci maddesi, partilerin ortak önergesiyle değiştirilerek kabul edildi. İşte yeni askerlik sistemi kanun teklifindeki en son gelişmeler

Yeni askerlik sistemi düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülüyor. Askerlik süresini 6 aya indiren madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Askeralma Kanununun iki maddesi geçen hafta kabul edilmişti. Görüşmeler üçüncü maddeden başladı. Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5'inci maddesi ise partilerin ortak önergesiyle değiştirilerek kabul edildi.



Kabul edilen maddeyle birlikte hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay, hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir şeklinde fıkrasına 'bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz' hükmü eklendi.



Teklifin 9'uncu maddenin kabuluyle de bedelli askerlik hizmetinden faydalanabilecek hükümlü sayısının Milli Savunma Bakanlığınca belirleneceği belirtildi.



Teklifin 1'inci bölümü üzerindeki görüşmeler, tamamlandı.



TBMM Genel Kurul çalışmaları, bugün saat 14.00'ten itibaren devam edecek.



ulusal.com.tr