19 ilde dev bahis operasyonu! 8.6 milyarlık vurgun ortaya çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devasa bir yasa dışı bahis ağını ortaya çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından hazırlanan Analiz Raporu ile Gelir İdaresi Başkanlığının resmi yazısı, adli sürecin temelini oluşturdu. Bu veriler doğrultusunda, 20 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden organize edilen suç ağı fiziki ve teknik takibe alınarak soruşturma başlatıldı.

8.6 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Soruşturma derinleştikçe bahis sisteminin ulaştığı boyutlar netleşti. Yapılan incelemelerde, söz konusu bahis sitelerinde en az 263 bin ayrı kişinin oyuncu olarak yer aldığı saptandı. Suç örgütünün bu platformlar üzerinden yaklaşık 2 bin 800 ayrı IBAN numarası kullanarak tam 8 milyar 600 milyon Türk Lirası tutarında bir işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Ekipler, yasa dışı para akışının sağlandığı anlaşılan bu 2 bin 800 banka hesabına geçici olarak el koydu.

HESAPLARINI KİRALAYANLARA 19 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, şebekenin finansal altyapısını nasıl sağladığını da deşifre etti. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını topladığı ve aracılar vasıtasıyla üçüncü kişilere aktardığı belirlendi. Ayrıca organizasyon içerisinde paravan şirketler kurularak kurumsal hesaplar açıldığı, birçok kişinin de para karşılığında şahsi banka hesap bilgilerini doğrudan şebekeye sattığı anlaşıldı. Kapsamlı takipler sonucunda bu yasa dışı para trafiğinin içerisinde yer alan toplam 132 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin illere göre dağılımı ise şu şekilde kayıtlara geçti: Kayseri'de 95, İstanbul'da 8, Yozgat'ta 4, Adana ve Gümüşhane'de 3'er, Ankara, Aksaray, Mersin, Manisa ve Antalya'da 2'şer, Bursa, Isparta, Muğla, Nevşehir, Niğde, Artvin, Amasya, Malatya ve Trabzon'da ise 1'er kişi.

60 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hedefteki 132 kişiden 119'u yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 119 kişiden 60'ı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, geriye kalan 59 şüpheli hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.