19 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 53 kişi yakalandı!

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FETÖ’ye yönelik yeni operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, örgüt propagandası yaptığı belirlenen 53 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 40’ının tutuklandığını açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya’nın açıklaması şu şekilde:

“FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan 53 şüpheli jandarmamız tarafından yakalandı. 40’ı tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak’ta son 2 haftadır gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”

