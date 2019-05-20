Bağımsızlık mücadelesinin fitilinin yakıldığı gün 19 Mayıs’ın 100. yıl kutlamaları tüm yurtta gece geç saatlere kadar sürdü.
İzmir’den, Malatya’ya, Samsun’dan Antalya’ya Türkiye’nin birçok ilinde vatandaşlar gece ellerinde Türk Bayraklarıyla meydanları doldurdu.
Yapılan Fener alaylarına katılanlar yurttaşlar "Mustafa Kemalin askerleriyiz" sloganlarıyla yürüdü.
Isparta’da yapılan yürüyüşte vatandaşların üzerine bir buçuk ton Isparta gülü, 1 ton gül suyu döküldü.
İzmir’deki yürüyüş Cumhuriyet meydanında başladı ve Gündoğdu meydanında son buldu. İzmirliler 350 metre Atatürk posteri ile 1. Kordonu kapattı.
Bu görüntüler de Antalya'dan. 400 metre Türk Bayrağı ile Atatürk Anıtı önünde başlayan Fener Alayı yürüyüşü Kapalı Çarşı önünde tamamlandı.
Yurtta yapılan fener alayı yürüyüşleri halk konserleriyle son buldu.
ulusal.com.tr
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