TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer ve TLB Genel Sekreteri Furkan Kaplan 19 Mayıs'ın 100. yılında "100. Yıl Söyleşileri" paneline katıldı.

Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs'ın 100. yılında "100. Yıl Söyleşileri" düzenlemeye devam ediyor. 100. Yıl Söyleşilerinin İzmir'de düzenlenen ayağında ise TGB Genel Başkanı Yıldırım Gencer ve TLB Genel Sekreteri Furkan Kaplan konuşmacı olarak katıldı.



Türkiye Gençlik Birliği, 19 Mayıs'ın 100. yılına özel olarak "100. Yıl Söyleşileri" düzenliyor. Türkiye'nin dört bir yanında yapılan söyleşilerin ikinci haftasında ise İzmir ayağı, Anemon Fuar Otel'de gerçekleştirildi. 100. Yıl Söyleşisi'ne Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gencer ve Türkiye Liseliler Birliği Genel Sekreteri Furkan Kaplan konuşmacı olarak katıldı.



İzmir'in bütün üniversitelerinden öğrencilerin katıldığı söyleşide ilk konuşmayı TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer yaptı. Gençer, “İzmir, milli mücadele için Türkiye'de en önemli anlamlar ifade eden bir şehir. İşgal, İzmir'den başladı, ve çok hayırlı sebeplere vesile oldu” diyerek sözlerine başladı.



'İZMİR VATANSEVERLİĞİN KÖKENİ'



Gençer, “Yunan işgali, Yunan zulmü ile halk tepki gösterip milli mücadeleye katıldı. Yunan işgal etmeseydi; Türk milli hareketi ya hiç başlamayacak ya da daha geç başlayacaktı. İzmir'in vatanseverliğin kökeni olmasının bir sebebi de budur. İzmir, milli mücadelenin damarıdır. İzmir'in kıymetini bilelim. Türk devriminin ateşini yakan, milli kurtuluş hareketinin önünü açan topraklar buralar. Türkiye ise 1919'da Atatürk'ün apoletleri sökerek Samsun'a çıkmasıyla milli mücadeleye girdi. 1919'un 100. yılındayız ve bu 100 yıllık süre sembolik anlamın da üzerinde bir anlam ifade ediyor. Koşullar, 100 sene öncesiyle aynı. Yine Türkiye emperyalizme karşı savaşıyor. Türkiye çeşitli tahribatlarla bütünlüğünü, bağımsızlığını 100 yıldır koruyor ve 1000 yıl daha koruyacaktır” dedi.



'TGB ATATÜRK TÜRKİYESİNİ YENİDEN İNŞA EDECEK'



Birinci oturumun sona ermesinin ardından TLB Genel Sekreteri Furkan Kaplan, ikinci oturumda konuşmasını yaptı. Kaplan, “TGB, sağ sol demeden Türk gençliğini vatan savunması etrafında birleştirmek ve Atatürk Türkiyesi'ni yeniden inşa etmek için vardır” diyerek TGB’nin amacını açıkladı. “Mustafa Kemal, kendisine o kadar aleyhtar olmasına rağmen tüm kararı meclis yoluyla alıyor. Ortak aklı genişletiyor ve sorumluluğu paylaştırıyor” diyerek Mustafa Kemal’in ortak akla önem verdiğini belirten Kaplan, TGB'nin de bu ortak akılla yürütüldüğünü ve daima bu şekilde yürütüleceğini ifade etti.



Söyleşi hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.



ulusal.com.tr

