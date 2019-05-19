Milli Mücadelenin 100'üncü yılında, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, büyük bir yürüyüşe imza attı. Beşiktaş'tan onbinlerce yurttaş, Küçükçiftlik Parka yürüdü. "100 Yıl Sonra Yeniden Türkiye İçin Kenetlen" sloganıyla düzenlene yürüyüşte, TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, önemli mesajlar verdi. İşte yürüyüşün ayrıntıları.

Büyük Kurtuluş ateşinin harladandığı 19 Mayıs 1919’un 100. Yılında binlerce genç bölücülüğe, Amerikan kuşatmalarına ve ekonomik zorluklara karşı birleşme kararlılığıyla Beşiktaş İskele Meydanı’nda buluştu. Miting alanındaki binleri meşaleler ve pankartlarla iskeleye yanaşan 100’den fazla gemi karşıladı. Deniz Kuvvetleri Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu’nun verdiği konser ile yurttaşlar coşkulu anlar yaşadı. Gençler “Ordu gençlik el ele” sloganlarıyla bandoyu selamladı.



Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB), “100 Yıl Sonra Yeniden Türkiye İçin Kenetlen” sloganıyla çağrısını yaptığı yürüyüş için Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genç İstanbul’a akın ederek tarihi Dolmabahçe güzergahından Küçükçiftlik Park’a yürüdü.



‘ÜRETİM VE BAĞIMSIZLIK İÇİN KENETLENİYORUZ’

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Beşiktaş İskele Meydanı’ndaki mitingde binlerce vatansevere seslendi. Gençer, “19 Mayıs, basit bir nostaljiden ibaret değildir, görev çıkarma günüdür” dedi.



Emperyalizmin baskı ve zorbalığının 100 yıl sonra daha da azmanlaşarak sürdürdüğünü belirten Gençer, “Amerikan emperyalizminin kullanışlı taşeronu FETÖ ve PKK, namlularını Türk Milletine doğrultmuştur. PKK terör örgütü güney sınırımızda askerimizi hedef almakta, Mehmetçiğimizin al yürekli canına kastetmektedir. Mavi Vatanımız Doğu Akdeniz’de, ABD-İsrail-Yunanistan ve GKRY ittifakı, Türkiye’yi ve KKTC’yi hedef almaktadır. Üretimden kopuk, tüketim odaklı ekonomi modelimiz, milletimizi borç batağına sürüklemiştir. Esir alınmak istenen, kimliğimizdir, kültürümüzdür, benliğimizdir, geçmişimizdir, geleceğimizdir” ifadelerini kullandı.



‘100 YIL ÖNCE DE DİZ ÇÖKMEDİK’

Türk milletinin 100 yıl önce emperyalist saldırılara boyun eğmediğini hatırlatan Gençer, “Türk milleti asla diz çökmedi. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde karanlık bulutları dağıttı ve aydınlık günlerin ilk adımını attı ve emperyalizme karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zafere imza attı. Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizme karşı mücadelenin ve zaferin tüm dünyadaki adıdır. Mustafa Kemal Atatürk, en karanlık zamanda dahi yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. İşte bugün Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl sonra, olağanca ateşi ve canlılığıyla ayaktadır” sözlerini kaydetti.



‘EN BÜYÜK GÖREV ATATÜRK’TE BİRLEŞTİRMEKTİR’

Türkiye’nin Atatürk’e en ihtiyaç duyduğu günlerde olduğunu belirten Yıldırım Gençer, “Bugün düşmanlarımız, birleşmeyelim, kutuplaşalım istiyorlar. Atatürk’te buluşmayalım istiyorlar.

Bütün bunlara rağmen Atatürk’te birleşeceğiz; çünkü başka vatanımız ve çözümümüz yok” dedi.



“Atatürk’te birleşenler emperyalizm tarafından hedef alınır” şeklinde konuşan Gençer, “Bugün, Atatürk yolundan giden bir gencin, bir büyüğün en büyük görevi Türk milletini ayrım yapmaksızın, Atatürk’te birleştirmektir. Zorluk varsa, güçlük varsa, engel varsa, çözüm Mustafa Kemal Atatürk’ten başkası değildir. Ülkemiz, emperyalizme karşı savaştıkça Atatürk’ü keşfetmekte ve anlamaktadır. Bugün Atatürk, Türk Milletinin en büyük ortak ve birleştirici değeridir” ifadelerini kullandı.

Gençer, sözlerini “Türk Genci, Atatürk yolunda görev almaya ve milletini bu uğurda birleştirmek için her şeyini ortaya koymaya hazırdır. Türk Gencinin köklü tarihi kahramanlıklarla, başarılarla doludur. Geçmişimizden ve şanlı tarihimizden aldığımız güçle, kurtarıcı beklemiyor, vazifeye atılıyoruz!” diyerek noktaladı.

Binlerce genç, Türkiye’yi sınır içinde ve sınır dışında koruyan, Deniz Kurdu Tatbikatı ile Mavi Vatan’ı geçilmez kılan kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.

Coşkulu yürüyüşe Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Mustafa İlker Yücel, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ve bütün ilçe örgütleri, Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Tek Gıda-İş Sendikası ve Epilepsi Derneği de katıldı. Türk milleti için gözünü kırpmadan çarpışan gaziler de büyük yürüyüşün en önünde yer aldı.

Yürüyüş kortejinin en önünde Türk milletini temsil eden bir çift elin yükselttiği ay yıldızlı Türkiye haritası taşındı. Dev sembol yurttaşlardan büyük beğeni topladı.

Mitingde sık sık Venezuela ve Venezuela Devlet başkanı Maduro'ya destek sloganları da atıldı.



ATATÜRKÇÜ GENÇLERLE OMUZ OMUZA YÜRÜDÜ

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı ve TGB Önceki Dönem Genel Başkanı İlker Yücel, büyük yürüyüşte gençlerle omuz omuza yürüdü. Aydınlık’a verdiği demeçte Yücel “Atatürk tüm görkemiyle Türk Milletinin ve siyasi partilerin önüne görevler koymaya, birleştirmeye devam ediyor. Güçlü ve bağımsız Türkiye için Atatürk programını uygulamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Atatürkçülerin sadece alkış peşinde koşmalarını eleştiren Yücel, “ Sadece eleştiri yapma memnuniyetiyle zaman geçirecek vaktimiz yok. Türkiye’nin önündeki sorunları gerçekçi bir şekilde saptayıp çözüm için gerekli gücü acil birleştirmek zorundayız. Emperyalizm bunu amaçlayan Atatürkçüden çekinir” ifadelerini kullandı.



LİSELİLER ATATÜRK’ÜN YOLUNDA

TGB’nin liseli kolu olan Türkiye Liseliler Birliği’nin (TLB) korteji ise eylemin en renkli karelerini oluşturdu. “Filmin sonunda ABD yeniliyor”, “Seri S400 getir ABD kudurdu”, “Gençlik bitti sandınız işte size Andımız” yazılı pankartlar taşıyan liseliler, mizahi bir dille siyasi tavırlarını ortaya koydu. Gençler, “Liseliler Atatürk’ün yolunda” ve “Umut eker zafer biçeriz, gençliğiz biz geleceğiz” pankartlarıyla da umut ve güven aşıladı.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “100 yıl sonra yeniden Türkiye için kenetlen”, “Atatürk gençliği görev başında” sloganlarıyla yürüyen binler, 10 Aralık 2016’da bölücü terör örgütlerinin Beşiktaş patlamasını gerçekleştirdiği yerde, TGB’nin açtığı dev pankartla, şehit olan polisleri andı. Tam patlama noktasından geçerken TGB’liler şehitler için asker selamına durdular.



Coşku dolu yürüyüş, vatanseverlerin “100 Yılın Şöleni”nin yapılacağı Küçükçiftlik Park’a varmasıyla son buldu.