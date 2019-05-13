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19 Mayıs'ta otobüslerle İstanbul'a akın edecekler

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 19 Mayıs'ın 100. yılında düzenleyecekleri büyük yürüyüş için gün sayıyor. 'Türkiye için Kenetlen' yürüyüşü için Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a otobüsler kaldırılacak

19 Mayıs'ta otobüslerle İstanbul'a akın edecekler

19 Mayıs günü saat 15.00'te Beşiktaş İskele Meydanında buluşarak yürüyüşlerine başlayacak olan TGB'liler, 100. yıl coşkusunu, yürüyüş ardından düzenleyecekleri 100 Yılın Şöleni ile taçlandıracak.

Şölende, Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Ogün Sanlısoy, Anadolu Rock'ın köklü gruplarından Kurtalan Ekspres,  şarkıları dillerden düşmeyen müzik grubu Ayna, "a capella" tarzı müziğiyle beğeni toplayan SesVerSus, folklör danslarını çağdaş yorumla buluşturan Mir Sanat Topluluğu ve müzik dünyasında "Olduğu Kadarıyla" şarkısıyla çıkış yakalayan Mehmet Eti sahne alacak.

Aylar öncesinden bu büyük gün için hazırlık yapan TGB'liler bütün Türkiye'yi, 19 Mayıs'ın 100. yılında Türkiye için kenetlenmeye ve umudu yükseltmeye çağırıyor. 

İşte il il iletişim bilgileri:

Adana        0534 274 1824
Adıyaman     0507 590 5945
Afyon        0531 988 3985
Ağrı        0553 419 0053
Aksaray    0553 419 0053
Amasya    0536 787 3982
Ankara        0541 683 6016
Antalya        0507 711 0610
Ardahan    0507 590 5945
Artvin        0536 642 9062
Aydın        0554 349 6289
Balıkesir    0534 085 2107
Bandırma    0530 821 6718
Bartın        0534 325 7581
Batman    0553 419 0053
Bayburt    0541 285 4915
Biga        0506 804 3401
Bilecik        0551 405 8524
Bingöl        0507 590 5945
Bitlis        0534 325 7581
Bolu        0541 732 0704
Burdur        0541 952 7969
Bursa        0544 311 6827
Çanakkale    0553 419 0053
Çankırı        0541 952 7969
Çorum        0553 419 0053
Denizli        0531 030 1199
Diyarbakır    0553 419 0053
Düzce        0555 516 6794
Edirne        0541 496 7411
Elazığ        0545 953 6747
Erzincan    0553 419 0053
Erzurum    0553 419 0053
Eskişehir    0537 238 5424
Gaziantep    0506 166 8059
Giresun        0530 421 8178
Gümüşhane    0534 325 7581
Hakkari        0553 419 0053
Hatay        0553 032 6206
Iğdır        0507 980 4358
Isparta         0538 508 4152 
İstanbul    0544 421 6011
İzmir        0506 472 0231
K.Maraş    0553 419 0053
Karabük    0554 885 7882
Karaman    0507 980 4358
Kars        0507 725 9691
Kastamonu    0507 980 43 58
Kayseri        0553 014 4169
Kırıkkale    0535 664 8866
Kırklareli    0536 450 9572
Kırşehir        0553 650 9598
Kilis        0507 590 5945
Kocaeli        0535 596 3042
Konya        0545 302 7814
Kütahya    0544 411 9627
Malatya    0544 503 8734
Manisa        0542 621 99 00
Mardin        0534 325 7581
Mersin        0546 201 0455
Muğla        0530 451 0313
Muş        0553 419 0053
Nevşehir    0507 783 9413
Niğde         0534 636 4686 
Ordu        0538 452 6830
Osmaniye    0507 980 4358
Rize        0530 489 0599
Sakarya    0534 306 9610
Samsun    0544 792 4814
Siirt        0507 590 5945
Sinop        0553 419 0053
Sivas        0506 577 0802
Şanlıurfa    0507 590 5945
Şırnak        0506 745 1594
Tekirdağ     0553 419 0053
Tekirdağ/Çorlu    0538 847 0218
Tokat        0543 674 5358
Trabzon    0538 421 3901
Tunceli        0534 325 7581
Uşak        0534 553 8942
Van        0553 419 0053
Yalova        0532 431 6090
Yozgat        0507 980 4358
Zonguldak    0536 599 7160

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Etiketler; #19 mayıs #istanbul #tgb
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