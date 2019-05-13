19 Mayıs günü saat 15.00'te Beşiktaş İskele Meydanında buluşarak yürüyüşlerine başlayacak olan TGB'liler, 100. yıl coşkusunu, yürüyüş ardından düzenleyecekleri 100 Yılın Şöleni ile taçlandıracak.
Şölende, Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Ogün Sanlısoy, Anadolu Rock'ın köklü gruplarından Kurtalan Ekspres, şarkıları dillerden düşmeyen müzik grubu Ayna, "a capella" tarzı müziğiyle beğeni toplayan SesVerSus, folklör danslarını çağdaş yorumla buluşturan Mir Sanat Topluluğu ve müzik dünyasında "Olduğu Kadarıyla" şarkısıyla çıkış yakalayan Mehmet Eti sahne alacak.
Aylar öncesinden bu büyük gün için hazırlık yapan TGB'liler bütün Türkiye'yi, 19 Mayıs'ın 100. yılında Türkiye için kenetlenmeye ve umudu yükseltmeye çağırıyor.
İşte il il iletişim bilgileri:
Adana 0534 274 1824
Adıyaman 0507 590 5945
Afyon 0531 988 3985
Ağrı 0553 419 0053
Aksaray 0553 419 0053
Amasya 0536 787 3982
Ankara 0541 683 6016
Antalya 0507 711 0610
Ardahan 0507 590 5945
Artvin 0536 642 9062
Aydın 0554 349 6289
Balıkesir 0534 085 2107
Bandırma 0530 821 6718
Bartın 0534 325 7581
Batman 0553 419 0053
Bayburt 0541 285 4915
Biga 0506 804 3401
Bilecik 0551 405 8524
Bingöl 0507 590 5945
Bitlis 0534 325 7581
Bolu 0541 732 0704
Burdur 0541 952 7969
Bursa 0544 311 6827
Çanakkale 0553 419 0053
Çankırı 0541 952 7969
Çorum 0553 419 0053
Denizli 0531 030 1199
Diyarbakır 0553 419 0053
Düzce 0555 516 6794
Edirne 0541 496 7411
Elazığ 0545 953 6747
Erzincan 0553 419 0053
Erzurum 0553 419 0053
Eskişehir 0537 238 5424
Gaziantep 0506 166 8059
Giresun 0530 421 8178
Gümüşhane 0534 325 7581
Hakkari 0553 419 0053
Hatay 0553 032 6206
Iğdır 0507 980 4358
Isparta 0538 508 4152
İstanbul 0544 421 6011
İzmir 0506 472 0231
K.Maraş 0553 419 0053
Karabük 0554 885 7882
Karaman 0507 980 4358
Kars 0507 725 9691
Kastamonu 0507 980 43 58
Kayseri 0553 014 4169
Kırıkkale 0535 664 8866
Kırklareli 0536 450 9572
Kırşehir 0553 650 9598
Kilis 0507 590 5945
Kocaeli 0535 596 3042
Konya 0545 302 7814
Kütahya 0544 411 9627
Malatya 0544 503 8734
Manisa 0542 621 99 00
Mardin 0534 325 7581
Mersin 0546 201 0455
Muğla 0530 451 0313
Muş 0553 419 0053
Nevşehir 0507 783 9413
Niğde 0534 636 4686
Ordu 0538 452 6830
Osmaniye 0507 980 4358
Rize 0530 489 0599
Sakarya 0534 306 9610
Samsun 0544 792 4814
Siirt 0507 590 5945
Sinop 0553 419 0053
Sivas 0506 577 0802
Şanlıurfa 0507 590 5945
Şırnak 0506 745 1594
Tekirdağ 0553 419 0053
Tekirdağ/Çorlu 0538 847 0218
Tokat 0543 674 5358
Trabzon 0538 421 3901
Tunceli 0534 325 7581
Uşak 0534 553 8942
Van 0553 419 0053
Yalova 0532 431 6090
Yozgat 0507 980 4358
Zonguldak 0536 599 7160
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Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 19 Mayıs'ın 100. yılında düzenleyecekleri büyük yürüyüş için gün sayıyor. 'Türkiye için Kenetlen' yürüyüşü için Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a otobüsler kaldırılacak
19 Mayıs günü saat 15.00'te Beşiktaş İskele Meydanında buluşarak yürüyüşlerine başlayacak olan TGB'liler, 100. yıl coşkusunu, yürüyüş ardından düzenleyecekleri 100 Yılın Şöleni ile taçlandıracak.