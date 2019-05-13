Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 19 Mayıs'ın 100. yılında düzenleyecekleri büyük yürüyüş için gün sayıyor. 'Türkiye için Kenetlen' yürüyüşü için Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a otobüsler kaldırılacak

19 Mayıs günü saat 15.00'te Beşiktaş İskele Meydanında buluşarak yürüyüşlerine başlayacak olan TGB'liler, 100. yıl coşkusunu, yürüyüş ardından düzenleyecekleri 100 Yılın Şöleni ile taçlandıracak.



Şölende, Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Ogün Sanlısoy, Anadolu Rock'ın köklü gruplarından Kurtalan Ekspres, şarkıları dillerden düşmeyen müzik grubu Ayna, "a capella" tarzı müziğiyle beğeni toplayan SesVerSus, folklör danslarını çağdaş yorumla buluşturan Mir Sanat Topluluğu ve müzik dünyasında "Olduğu Kadarıyla" şarkısıyla çıkış yakalayan Mehmet Eti sahne alacak.



Aylar öncesinden bu büyük gün için hazırlık yapan TGB'liler bütün Türkiye'yi, 19 Mayıs'ın 100. yılında Türkiye için kenetlenmeye ve umudu yükseltmeye çağırıyor.



İşte il il iletişim bilgileri:



Adana 0534 274 1824

Adıyaman 0507 590 5945

Afyon 0531 988 3985

Ağrı 0553 419 0053

Aksaray 0553 419 0053

Amasya 0536 787 3982

Ankara 0541 683 6016

Antalya 0507 711 0610

Ardahan 0507 590 5945

Artvin 0536 642 9062

Aydın 0554 349 6289

Balıkesir 0534 085 2107

Bandırma 0530 821 6718

Bartın 0534 325 7581

Batman 0553 419 0053

Bayburt 0541 285 4915

Biga 0506 804 3401

Bilecik 0551 405 8524

Bingöl 0507 590 5945

Bitlis 0534 325 7581

Bolu 0541 732 0704

Burdur 0541 952 7969

Bursa 0544 311 6827

Çanakkale 0553 419 0053

Çankırı 0541 952 7969

Çorum 0553 419 0053

Denizli 0531 030 1199

Diyarbakır 0553 419 0053

Düzce 0555 516 6794

Edirne 0541 496 7411

Elazığ 0545 953 6747

Erzincan 0553 419 0053

Erzurum 0553 419 0053

Eskişehir 0537 238 5424

Gaziantep 0506 166 8059

Giresun 0530 421 8178

Gümüşhane 0534 325 7581

Hakkari 0553 419 0053

Hatay 0553 032 6206

Iğdır 0507 980 4358

Isparta 0538 508 4152

İstanbul 0544 421 6011

İzmir 0506 472 0231

K.Maraş 0553 419 0053

Karabük 0554 885 7882

Karaman 0507 980 4358

Kars 0507 725 9691

Kastamonu 0507 980 43 58

Kayseri 0553 014 4169

Kırıkkale 0535 664 8866

Kırklareli 0536 450 9572

Kırşehir 0553 650 9598

Kilis 0507 590 5945

Kocaeli 0535 596 3042

Konya 0545 302 7814

Kütahya 0544 411 9627

Malatya 0544 503 8734

Manisa 0542 621 99 00

Mardin 0534 325 7581

Mersin 0546 201 0455

Muğla 0530 451 0313

Muş 0553 419 0053

Nevşehir 0507 783 9413

Niğde 0534 636 4686

Ordu 0538 452 6830

Osmaniye 0507 980 4358

Rize 0530 489 0599

Sakarya 0534 306 9610

Samsun 0544 792 4814

Siirt 0507 590 5945

Sinop 0553 419 0053

Sivas 0506 577 0802

Şanlıurfa 0507 590 5945

Şırnak 0506 745 1594

Tekirdağ 0553 419 0053

Tekirdağ/Çorlu 0538 847 0218

Tokat 0543 674 5358

Trabzon 0538 421 3901

Tunceli 0534 325 7581

Uşak 0534 553 8942

Van 0553 419 0053

Yalova 0532 431 6090

Yozgat 0507 980 4358

Zonguldak 0536 599 7160



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