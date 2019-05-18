19 Mayıs'ın 100. yılı etkinlikleri, iktidarıyla muhalefetiyle siyaset dünyasını bir araya getirecek. Samsun'daki etkinliklere Cumhurbaşkanlığı'nın davetiyle CHP, MHP, Vatan Partisi ve Saadet Partisi Genel Başkanları katılacak. Etkinlikler, Saat 14.00'te Atatürk'ün Milli Mücadeleyi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun Tütün İskelesi'nde başlayacak

Emperyalizme karşı Kurtuluş meşalesini yakıldığı Samsun, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında büyük bir törene ev sahipiliği yapacak.



Cumhurbaşkanlığı'nın düzenlediği törene muhalefet partilerinin lideri de katılacak. Program saat 14:00'de Piri Reis Milli Mücadele Gemisi’ni karşılama töreni ile başlayacak.



Törende Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Vatan Partisi Lideri Perinçek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile birlikte olacak.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Samsun'daki kurtlamalara "davetin geç geldiği" gerekçesi ile katılmayacağı açıklandı.



Liderler saat 14.25'te gençler ve vatandaşlarla birlikte Samsun Tütün İskelesi’ne yürüyecek.



Solo Türk ve Türk Yıldızları saat 15.00'de Samsun semalarında olacak. Liderler gösteriyi maket Bandırma Vapuru'ndan izleyecek. 16.00'da ise "1919 Bitmeyen Yolculuk" gösterisi sahnelenecek.



Program tamamlandıktan sonra liderlerin katılımıyla iftar yemeği düzenlenecek.



ulusal.com.tr

