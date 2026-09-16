1,9 milyon sahte dolar, silinen kamera kayıtları, denize atılan tabanca! Fatih'teki çifte cinayette yeni perde

Fatih Nuruosmaniye Mahallesi'nde döviz ve altın bozdurma amacıyla faaliyet gösteren bir büroda dün saat 13.00 sıralarında silah sesleri yükseldi. Sesleri duyanlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaştığında büroda bulunan bazı kişilerin pencereden atlayarak bir tenteye tutunduğu ve buradan kaçtığı belirlendi.

Polis, büronun içinde silahla vurulmuş halde Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy'u (27) buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayda yaralanan E.A. (19) ve B.S. (33) ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın hemen ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı; yürütülen çalışmalar sonucunda kısa sürede olayla bağlantılı 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Polisin incelemesi, olayın karşılıklı bir çatışma olmadığını ortaya koydu. Büro sahibi Kemal E.'nin çalışanları ile ofise gelen Aksoy kardeşler ve yanındakiler arasında önce bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çalışanların, ofise gelen şahıslara ateş açtığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği'nin derinleştirdiği soruşturmada dikkat çekici bir bağlantı ortaya çıktı: Büro sahibi Kemal E., hayatını kaybeden Aksoy kardeşlerin babasıyla daha önce bir dolandırıcılık olayı nedeniyle gözaltına alınmıştı. İki ismin, geçmişte yaşanan bu olay sebebiyle aynı cezaevinde birlikte kaldığı da tespit edildi.

OFİSTE 1.9 MİLYON SAHTE DOLAR ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı aramada büronun bir dolabında 1 milyon 900 bin sahte dolar ele geçirildi. Ele geçirilen paranın cinayetle bir bağlantısının bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Soruşturma dosyasına giren bir diğer detay ise büro sahibi Kemal E.'nin olayın ardından iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı yönünde. Polis incelemesinde bazı görüntülerin gerçekten silindiği belirlendi. Ancak silinen kayıtlar hard disk üzerinden kurtarılarak incelemeye alındı.

TABANCA DENİZDEN ÇIKARILDI

Olayda kullanılan silahlardan biri, şüphelilerden birinin yer göstermesi sonucunda Kumkapı Sahili açıklarında denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan tabanca, olay yerinde ele geçirilen ikinci tabancayla birlikte kriminal polis laboratuvarına gönderildi. Uzmanlar, her iki silahın da olayda kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için inceleme yürütüyor.

Aralarında her iki grubun üyelerinin de bulunduğu 10 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.