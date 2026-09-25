19 sanıklı davada mütalaa açıklandı! Tanju Özcan hakkında 217 yıla kadar hapis talebi

Bolu Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın aralarında bulunduğu, 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Celse arasında hazırlanan mütalaada savcılık, sanıkların karıştığı suçları "Marketler", "Ruhsat", "Kurban", "Hak Ediş", "Beton" ve "Cafe" başlıkları altında toplanan 6 ayrı olay üzerinden tek tek değerlendirdi.

TANJU ÖZCAN İÇİN 217 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Davanın 3. duruşması 19 Ekim'de Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Savcılığın hazırladığı mütalaada, Tanju Özcan için 32 mağdura karşı işlediği öne sürülen "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanırken; "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 18 sanık için de "nitelikli dolandırıcılık" suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak; "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikap", "icbar suretiyle irtikapa yardım", "yalan tanıklık", "suçluyu kayırma" ve "rüşvet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası istendi. Mütalaada ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi talep edildi.

Mütalaaya göre, Bolu'da faaliyet gösteren zincir marketlerle Bolu Bel A.Ş. ve ardından BOLSEV A.Ş. üzerinden reklam sözleşmeleri yapılması istendi. Bazı marketlerin bu teklife olumlu yaklaşmaması üzerine belediye tarafından denetimler başlatıldı. Savcılık bu olay kapsamında Tanju Özcan, Süleyman Can, Naim Ayhan, Hakan Yılmaz, Ergün Temel, Buse Özkan, Cahit Görüş, Hüseyin Ekrem Serin, Mehmet Ağan, Mustafa Yasin Bargaç, Sinan Pekcan ve Tahsin Arslan'ın "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ali Sarıyıldız için ise aynı suça "yardım eden" sıfatıyla ceza istendi.

RUHSAT KARŞILIĞI PARA TALEBİ İDDİASI

Mütalaanın "Ruhsat" başlıklı bölümünde, müteahhit Nazmi Güzel'in belediyedeki işlemlerinin hızlandırılması karşılığında kendisinden para istendiği iddiası ele alındı. Savcılığa göre Güzel'den önce 4 milyon TL talep edildi, yapılan görüşmelerin ardından 2 milyon 500 bin TL üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu tutarın 1 milyon TL'si nakit, 1 milyon 500 bin TL'si ise çek olarak verildi. Savcı bu olay üzerinden Tanju Özcan ve Süleyman Can'ın Nazmi Güzel'e yönelik "icbar suretiyle irtikap", Ali Sarıyıldız'ın ise aynı suça "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmasını istedi. Mütalaada ayrıca Cihan Tutal'ın "suçluyu kayırma" ve "yalan tanıklık", Adem Beraber'in ise "suçluyu kayırma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA "ETKİN PİŞMANLIK" TALEBİ

Savcılık mütalaasında, BOLSEV Vakfı'nın 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve billboardlar üzerinden bir "kurban bağışı" kampanyası yürüttüğü, bu kampanya kapsamında 34 bağışçının 65 hisse karşılığında toplam 845 bin TL yatırdığı belirtildi. Mütalaaya göre sanıkların amacı kurban kesmek değildi; toplanan paralar kurban alımı için kullanılmadı, buna karşın bağışçılar kurbanlarının kesileceğini düşünerek ödeme yaptı. Savcı bu iddialar doğrultusunda Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız, Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir'in, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ile vakıf ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mağdurların zararlarının soruşturma aşamasında giderilmiş olması gerekçesiyle bu 4 sanık hakkında "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması da istendi.

Bolu Belediyesi tarafından ihale edilen 100'üncü Yıl Cumhuriyet Parkı yapım işini üstlenen şirketin yetkilisi Halis Volkan Akıncı'nın hak ediş ödemeleri de mütalaada ayrı bir başlık oldu. Buna göre Akıncı'nın hak edişlerinden toplam 3 milyon TL BOLSEV Vakfı hesabına aktarıldı. Ayrıca 7 milyon 500 bin TL'lik bir hak ediş şirket hesabına gönderildikten sonra aynı tutar BOLSEV A.Ş.'ye "reklam sözleşmesi" kapsamında aktarıldı. Savcılık, Tanju Özcan ile dönemin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak mağduru ödeme yapmaya zorladığı kanaatine ulaştı. Bu doğrultuda Özcan ve Ayhan'ın "icbar suretiyle irtikap", Ali Sarıyıldız'ın ise suça yardım eden sıfatıyla cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, Bolu'daki 150 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında kullanılacak betonla ilgili süreç de ayrı bir olay olarak değerlendirildi. Savcılığın aktardığına göre firma yetkilisi C. E., başlangıçta Bolu Bel A.Ş. ile metreküpü 2 bin 400 TL'den beton alımı konusunda görüştü; ardından fiyat önce 3 bin 400 TL, sonra 3 bin 350 TL olarak kendisine bildirildi. C.E.'nin bu fiyatı kabul etmemesinin ardından şantiyede belediye denetimleri yapıldı, idari yaptırımlar uygulandı ve prefabrik ofis mühürlendi. Mütalaada bu eylemlerin, firmanın Bolu Bel A.Ş.'den beton almaya zorlandığı iddiasını desteklediği değerlendirmesine yer verildi. Savcı, Tanju Özcan'ın C.E.'ye yönelik "icbar suretiyle irtikaba teşebbüs", Ali Sarıyıldız'ın ise aynı suça yardım eden sıfatıyla cezalandırılmasını istedi.

CAFE RUHSATI İÇİN RÜŞVET İDDİASI

Mütalaanın son bölümünde, Bolu'da faaliyet gösteren Salon Vegas isimli iş yerinin ruhsat işlemleriyle ilgili iddialar ele alındı. Savcılığa göre işletmeci Muhsin Karadayı, ruhsat işlemlerinin çözülmesi karşılığında BOLSEV'e 400-500 bin TL civarında ödeme yapılması konusunda anlaşmaya vardı; bu kapsamda 100 bin TL nakit olarak teslim edildi. Savcı, Tanju Özcan'ın "rüşvet almak" suçundan; Mustafa Altındal ve Mertcan Ay'ın ise rüşvet anlaşması ve paranın teminindeki aracılıkları nedeniyle "rüşvet" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, Muhsin Karadayı'nın olay resmi makamlar tarafından öğrenilmeden önce kolluğa başvurmuş olması nedeniyle, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında kendisi hakkında rüşvet suçundan ceza verilmemesi gerektiği belirtildi.