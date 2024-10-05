19 şehirde Narkoçelik-42 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
19 şehirde zehir tacirlerine yönelik "Narkoçelik-42" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 ton 971 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini ve 49 zehir tacirinin yakalandığını, bunlardan 22'sinin tutuklandığını bildirdi.
Yurt içinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 19 şehirde zehir tacirlerine yönelik Narkoçelik-42 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
1 TON 971 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Van, Samsun, Erzurum, Manisa, Artvin, Ardahan, Antalya, Balıkesir, Siirt, Tekirdağ, Karaman, Gaziantep, Edirne, Aksaray, Kahramanmaraş ve Hakkari'de "Narkoçelik-42" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
Jandarma tarafından 19 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 971 kilogram uyuşturucu, 4 milyon 389 bin kök kenevir ve kök skunk ile 267 bin 593 uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Bakan Ali Yerlikaya, 49 zehir tacirinin yakalandığını, bunlardan 22'sinin tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararının verildiğini, 24'ünün ise işlemlerine devam edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran 2023-30 Eylül 2024 tarihlerinde zehir tacirlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen 62 bin 132 operasyon sonucu 42 bin 908 şüphelinin tutuklandığını, 18 bin 718 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.
Bu operasyonlarda ayrıca 163,7 ton uyuşturucu, 79,5 milyon uyuşturucu hap, 261,4 milyon kök kenevirin ele geçirildiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Bunlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.
1️⃣9️⃣ İlde Uyuşturucu Madde ve İmalatçılarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-42" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 5, 2024
1️⃣ Ton 9️⃣7️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde,
4️⃣ Milyon 3️⃣8️⃣9️⃣ Bin adet kök kenevir ve kök skunk,
2️⃣6️⃣7️⃣ Bin 5️⃣9️⃣3️⃣ adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
4️⃣9️⃣ Zehir Taciri… pic.twitter.com/TG2ixJsz8v
Kaynak: Anadolu Ajansı