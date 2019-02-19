Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,3070 liradan, avro 5,9990 liradan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3070 liradan, avro 5,9990 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 5,3050 liradan alınan dolar, 5,3070 liradan satılıyor.



5,9970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9990 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3030 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0080 lira olmuştu.