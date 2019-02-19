banner1002
Konut dominosu risk taşıyor
Konut dominosu risk taşıyor
Dolar ne kadar
Dolar ne kadar
Şehir hatlarına sis iptali
Şehir hatlarına sis iptali
Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı

19 Şubat 2019 Salı dolar-euro avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu. Dolar 5,3070 liradan, avro 5,9990 liradan güne başladı

19 Şubat 2019 Salı dolar-euro avro ne kadar kaç para (Güncel döviz fiyatları)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3070 liradan, avro 5,9990 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 5,3050 liradan alınan dolar, 5,3070 liradan satılıyor. 

5,9970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9990 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3030 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0080 lira olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #Döviz #Euro #avro
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.