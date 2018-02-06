Amerika'nın terör örgütü PKK/PYD'ye yaptığı silah yardımı artık sır değil, ancak son olarak Afrin'de Türk Ordusu'na ait tankın Amerikan silahıyla vurulması, dikkatleri terör örgütüne yapılan yardımlara çekti. Ele geçirilen mühimmatlar sayesinde tam 19 ülkenin terör örgütü PKK/PYD'ye destek olduğu belirlendi

Amerika'nın silahı Türk Ordusu'nun tankını vurunca, örgüte yapılan silah desteği alenen ortaya çıktı, gözler Türkiye'yi hedef alan silahlara çevrildi.



Bölücü terör örgütüne tam 19 ülkeden silah gidiyor. Habertürk'ün haberine göre bu silahlar "taktik" ve stratejik" olarak ikiye ayrılıyor. Örgütün Türkiye'ye karşı kullandığı silahlar ise "stratejik" silahlar.



Terör örgütünün eline geçen bu silahların üretici ülke ve üretici firma seri numaraları siliniyor. Bu yüzden silahın hangi ülkeden örgütün eline ulaştırıldığının tespit edilmesi zor. Buna rağmen ele geçirilen mühimmatlar terör örgütüne tam 19 ülkenin destek verdiğini gözler önüne seriyor.



Tüm bu desteğe rağmen, Türk Ordusu'nun Afrin'deki başarılı harekatı ve bölge ülkelerinin işbirliği, terör örgütü PKK/PYD'yi iyice köşeye sıkıştırdı.



15 günde bine yakın kayıp veren örgütün eli kolu bağlandı. Örgüte silah ve terörist takviyesi için çaba gösteren Amerika, karşısında Beşar Esad'ı buldu.



Aydınlık Gazetesinin manşetine taşıdığı haberde, YPG'nin yabancı teröristlerden oluşan bir grubu Afrin'e gönderdiği belirtildi.



Bunun yanı sıra kaynaklar, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Fişhabur’dan Kamışlı’ya Amerika destekli konvoyların geçtiği bilgisini verdi. Aynı şekilde Ras’ul Ayn’da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy da Afrin’deki teröristlere yardım için yola çıktı.



Ancak destek bekleyen terör örgütüne gönderilen bu yardımlar, Suriye Ordusu tarafından engellendi.



Nubul ve Zehra yollarını PYD’ye kapatan Suriye Ordusu, örgüte desteği olabildiğince azaltıyor.



Afrin'e gönderilen silahlar için Türkiye'den kararlı açıklamalar geldi.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yakalanan silahlarla ilgili Türkiye'nin alacağı tavrı açıkça ortaya koydu.



Bozdağ, bölgeye yapılan intikalleri Türkiye'nin yakından takip ettiğini ve terör örgütüne destek verilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.



ulusal.com.tr