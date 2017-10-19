19'uncu Uluslararası Gençlik Festivali, Rusya'nın ev sahipliğinde Soçi'de düzenleniyor. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz, festivali yerinde izliyor. Türkiye'yi temsilen festivale Vatan Partisi Öncü Gençlik'ten bir heyet katılıyor

Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne bu sefer Rusya'nın Soçi kenti ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılış konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vlidamir Putin yaptı.



Bu sene 19.'su yapılan festivale 180 ülkeden 20 bin kişi katıldı. 22 Ekim'e kadar sürecek festivale Türkiye'den Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği katılıyor.



Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş ve Öncü Gençlik MYK Üyesi Elif İlhamoğlu'ndan oluşan birinci heyet St. Petersburg'daydı.



Vatan Partisi heyeti Ekim Devrimi'nin önemli merkezlerinden Kışlık Sarayı ve Hermitage Müzesi'ni gezdi.



Zenit St. Petersburg Spor Kulübünün tesislerinden düzenlenen spor turnuvalarında Türkiye'yi Elif İlhamoğlu temsil etti



Öncü Gençlik GYK Üyesi Hakkı Erman Ergincan, Uluslar arası İlişkiler Bürosu üyesi Deniz Bozkır'dan oluşan ikinci heyet ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) sınırındaki Vladivostok kentindeydi. Bölgesel programa katılan heyet Vladivostok Üniversitesi'ni ziyaret etti.



Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de davetli olarak festivali yerinde izliyor.



Festival kapsamında yarışmalar, renkli geçitler, fuar, seminer ve dersler düzenleniyor, bunun yanında Rus kültürünü tanıtmak amacıyla ülke turu programda yer alıyor.



ulusal.com.tr