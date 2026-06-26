19 yaşındaki gencin katillerine ceza yağdı! Sokak ortasındaki cinayette karar çıktı

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasıyla, 22 Eylül 2023 tarihinde işlenen cinayetin yargılama süreci tamamlandı. Duruşmaya maktulün ailesi, avukatları, tutuklu sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet B. ve Aydın Ç.'yi iştirak halinde kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı dosyada yargılanan Eren B., Cuma B., Ramazan B. ve Fevzi K. ise suça yardım eden sıfatıyla ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Heyet, dosyada adı geçen diğer sanık Ömer B. hakkındaki kararın kendisine tebliğ edileceğini bildirdi.

Karar öncesi son sözleri sorulan Yeter ailesi, cinayeti işleyenlerin en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada savunma yapan sanıklar ise suçlamaları reddetti. Olay yerine kavgayı yatıştırmak amacıyla gittiğini öne süren Eren B., "3 yıldır suçsuz yere tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum" diyerek tahliyesini istedi.

"ARAÇTA SİLAH OLDUĞUNU BİLSEYDİM O ARABAYA BİNMEZDİM"

Olay sırasında çıkan tartışmadan korktuğu için araca kaçtığını belirten sanık Ramazan B., cinayetle bir bağlantısı olmadığını savundu. Ramazan B. mahkemedeki ifadesinde, "Araçta silah olduğunu bilseydim o arabaya binmezdim. 3 yıldır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dosyadaki bir diğer sanık Fevzi K. de cinayetle ilgisinin bulunmadığını belirterek, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti. Fevzi K., "3 yıldır tutukluyum. Aileme bakmakla yükümlüyüm. Olay yerine Ökkeş'e tanıklık etmek için gittim. Bu olayla hiçbir ilgim yok. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Dosyada yargılanan diğer sanıklar da benzer şekilde suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Emre Yeter cinayeti, 22 Eylül 2023 tarihinde Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 87027 numaralı sokakta meydana gelmişti. 19 yaşındaki genç, sokakta bulunduğu esnada kimliği o an için öğrenilemeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, saçmaların hedefi olan ve ağır yaralanan Mustafa Emre Yeter'e ilk müdahaleyi sokak ortasında yaptı. Ardından ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yeter, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.