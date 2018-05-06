Cumhurbaşkanı adayı Perinçek için binlerce vatandaş seçim kurullarına akın ederken 90 işçi örgütü yöneticisi emek cephesine seslendi: Haydi seçim kurullarına!

122 sendikacının ardından 190 işçi önderi de Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adaylığı için destek bildirisi yayımladı. Ortak bildiriye imza atan işçi örgütü yöneticileri “Bu millete vatansever Doğu Perinçek lazım” diyerek, “Seçim kurullarına giderek imzamızı verelim” çağrısında bulundu. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ülkemize bağımsızlık, ekonomiye tüten baca, millete kardeşlik, işsize iş, emekliye mutluluk, işçiye emeğinin karşılığı lazım. Bu millete, vatansever ve işçi babası Doğu Perinçek lazım. Cumhurbaşkanı dediğin de Doğu Perinçek gibi olur zaten. Yanındayız, destekliyoruz. Milletimizi, bütün işsizleri, bütün işçileri ve bütün emeklileri, desteklemeye çağırıyoruz. Seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçelerimizi verelim; ilk işimiz bu! ‘Ezilmekten büzülmekten bıktık’ diyorsanız, işte fırsat; haydi Türkiye!”



Bildiriye imza atan emekçi önderleri şöyle:

1- Volkan Türkyılmaz / Enerji-İş Genel Başkanı

2- Erdal Demirkan / Marmara İşçi Dernekleri Federasyonu Başkanı

3- Sadık Karakaş / Çukurova İşçi Dernekleri Federasyonu (ÇİDF) Başkanı

4- Niyazi Tuncer / Liman-İş İzmir Şube E. Başkanı

5- Hakkı Aydın / Genel İş Denizli Şb. E.Bşk

6- Hüseyin Güler / Emekli-Sen İskenderun Şube Başkanı

7- Adem Beyaz / Ulusal Eğitim Derneği Samandağ Şube Başkanı

8- Hüseyin Mercan / Eğitim İş Denizli Şube E. Başkanı

9- Nevzat Batmaz / ÇİDF Başkan Yardımcısı

10- Murat Soycan / ÇİDF Sekreteri

11- Selahattin Levent Çorumluoğlu / CİDF Saymanı

12- İbrahim Bedir / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi

13- Gönül Gökhan / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi

14- Halil Kaymaz / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi

15- Ahmet Kurt / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi

16- Ali Güllü / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi

17- Av. Hatice Nesrin Kılıçay / ÇİDF Yönetim Kurulu Y. Üye

18- Cesur Yılmaz / ÇİDF Yönetim Kurulu Y. Üye

19- Döndü Özbilen / ÇİDF Yönetim Kurulu Y. Üye

20- Ayhan Sönmez / ÇİDF Denetim Kurulu Başkanı

21- Cuma Dal / ÇİDF Denetim Kurulu Üyesi

22- Sabri Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi

23- Mehmet Çobanoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi

24- Av. Edib Hadimoğulları / Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Delegesi

25- Fatih Şirin / Emekli-Sen İskenderun Şube Yönetim Kurulu Üyesi

26- Zafer Dönmez / Petrol-İş Aliağa Şube İşyeri Temsilcisi

27- Murat Ural / Çorlu İşçi Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (ÇİYDD) Başkanı

28- Cemal Dalar / ÇİYDD Kurucu Başkanı

29- Selçuk Keser / ÇİYDD Sekreteri

30- Mustafa Özden / ÇİYDD Saymanı

31- Aleaddin Yıldırım / ÇİYDD Yönetim Kurulu Üyesi

32- Kenan Serbest / ÇİYDD Yönetim Kurulu Üyesi

33- Cengiz Karatepe / ÇİYDD Yönetim Kurulu Üyesi

34- Hamil Güler / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y. Üye

35- İmdat Şahin / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y.Üye

36- Ahmet Boztepe / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y. Üye

37- Eser Keser / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y. Üye

38- Cihat Uçar / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y. Üye

39- Gürkan Türksoy / ÇİYDD Denetim Kurulu Üyesi

40- Zeki Tarakçı / ÇİYDD Denetim Kurulu Üyesi

41- Sevim Keser / ÇİYDD Denetim Kurulu Asil Üye

42- Songül Çelik / ÇİYDD Denetim Kurulu Y. Üye

43- Hasan Keser / ÇİYDD Denetim Kurulu Y. Üye

44- Halis Özkan / Denizli Tüm İşçi Hakları Derneği (DTİHD) Başkanı

45- Yalcın Varal / DTİHD Sekreteri

46- Kadir Horzum / DTİHD Saymanı

47- Kazım İlhan / DTİHD Yönetim Kurulu Üyesi

48- M.Ali Selçuk / DTİHD Yönetim Kurulu Üyesi

49- Osman Üzelce / DTİHD Yönetim Kurulu Üyesi

50- Turhan Özkan / DTİHD Yönetim Kurulu Üyesi

51- Mehmet Büyükgümüş / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

52- Ali Macun / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

53- Cevdet Koyun / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

54- Yaşar Kaya / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

55- Şerif Ali Ay / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

56- Gülser Kulatay / DTİHD Denetleme Kurulu Üyesi

57- Zeynep Özkan / DTİHD Denetleme Kurulu Üyesi

58- Ferhat Yıldırım / DTİHD Denetleme Kurulu Üyesi

59- Mustafa Gündüz / DTİHD Kurucusu

60- Ahmet Atar / DTİHD Kurucusu

61- Neşat Taş / DTİHD Kurucusu

62- Süleyman Dirik / DTİHD Kurucusu

63- Şahin Arslan / DTİHD Yönetim Kurulu E. Üyesi

64- Fikri Sarıkaya / İstanbul İşçiler Derneği (İİD) Başkanı

65- Süleyman Doğan/ İİD Sekreteri

66- Uğur Atis / İİD İstanbul İşçiler Derneği Saymanı

67- Memduh Kaan Bayer / İİD Yönetim Kurulu Üyesi

68- Şevki Terzioğlu / İİD Yönetim Kurulu Üyesi

69- Erkan Büyuk / İİD Yönetim Kurulu Üyesi

70- Meltem Gürsoy / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

71- Ali Rıza Susam / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

72- Ali Cınar / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

73- Ali İhsan Taştan / İİD İ Yönetim Kurulu Y. Üyesi

74- Cemal Işık / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

75- Mustafa Aytan / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

76- Erkan Bakkal / İİD Yönetim Kurulu Y Üye.si

77- Rıza Türker / İİD Denetim Kurulu Başkanı

78- Nuray Yıldız / İİD Denetim Kurulu Üyesi

79- Yılmaz Demirel / İİD Denetim Kurulu Üyesi

80- Hacı İbrahim Balaban / İİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

81- Ünal Yıldız / İİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

82- Haydar Sustam / Yönetim Kurulu E. Üyesi

83- Abbas Büyük / İİD Yönetim Kurulu E. Üyesi

84- Hasan Toprak / İİD Yönetim Kurulu E. Üyesi

85- Ahmet Kurt / Gaziantep Taşeron İşçileri Dayanışma Derneği (GTİDD) Başkanı

86- Mehmet Selli / GTİDD Sekreteri

87- Celal Kozbaş / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi

88- Selçuk Şahbudak / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi

89- Mehmet Keleş / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi

90- Ali Gültürk / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi

91- Aziz Öney / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi

92- Gürsel Güzel / GTİDD Derneği Denetim Başkanı

93- Ahmet Burhan Çarpar / Derneği Denetim Kurulu Üyesi

94- Abdullah Soylağ / GTİDD Denetim Kurulu Üyesi

95- Ahmet Şimşek / GTİDD Denetim Kurulu Y. Üyesi

96- Bayram Atilla / GTİDD Denetim Kurulu Y. Üyesi

97- Mustafa Asefler / GTİDD Denetim Kurulu Y. Üyesi

98- Mustafa Asefler / GTİDD Yönetim Kurulu E. Üyesi

99- Hasan Ertan / GTİDD Yönetim Kurulu E. Üyesi

100- Mehmet Güzel / GTİDD Yönetim Kurulu E. Üyesi

101- Cuma Dal / GTİDD Yönetim Kurulu E. Üyesi

102- Hasan Özkan / Bozüyük Taşeron İşçileri Derneği (BTİD) Başkanı

103- Aydın Dursun / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

104- Hakan Uslu / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

105- Orhan Kiraz / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

106- İbrahim Irmak / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

107- Naci Mut / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

108- Hatice Güner / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

109- Köksal Karakaş / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

110- Caner Özkan / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

111- Niyazi Güner / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

112- Ender Gülen / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

113- İsmail Doruk / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

114- Abdulkadir Büyükaşar / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

115- Hüseyin Çimen / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

116- Fatma Güner / BTİD Denetim Kurulu Üyesi

117- Ali Cingöz / BTİD Denetim Kurulu Üyesi

118- Ahmet Çetinkaya / Isparta Taşeron İşçileri Derneği (ITİD) Başkanı

119- Zehra Kaya / ITİD Kurucu Başkanı

120- Recep Ünlü / ITİD Denetim Kurulu Başkanı

121- Eylem Perçin / ITİD Yönetim Kurulu Üyesi

122- Zeki Ertunç / ITİD Yönetim Kurulu Üyesi

123- Lütfü Gezer Nogay / ITİD Yönetim Kurulu Üyesi

124- Gül Tüfekli / ITİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

125- Serkan Necati Nogay / ITİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

126- Berna Sirke / ITİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

127- Alaattin Gülkaya / ITİD Denetim Kurulu Üyesi

128- Bora Tüfekli / ITİD Denetim Kurulu Üyesi

129- Erdoğan Gökçe / Balıkesir Taşeron İşçi Derneği (BTİD) Sekreteri

130- Ramazan Kurban / BTİD Saymanı

131- Ahmet Özdemir / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi

132- Fevzi Duran / BTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

133- Ali Gürlek / BTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

134- Necla Bilener / BTİD Denetim Kurulu Üyesi

135- Türker Tek / BTİD Denetim Kurulu Üyesi

136- Özel Kelkit / BTİD Denetim Kurulu Üyesi

137- Ali Güllü / Mersin Taşeron İşçileri Derneği (MTİD) Başkanı

138- Cesur Yılmaz / MTİD Sekreteri

139- Fatma ilhan Çelikörs / MTİD Saymanı

140- Süleyman Güllü / MTİD Yönetim Kurulu Üyesi

141- Süleyman Çelikcan / MTİD Yönetim Kurulu Üyesi

142- Mehmet Kıvançlı / MTİD Yönetim Kurulu Üyesi

143- Av. Ali Kalan / MTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

144- Yunus Altıkulaç / MTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

145- Hasan Akdemir / MTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

146- Suzan Gür Falcıoğlu / MTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

147- Metin Kınca / MTİD Denetim Kurulu Üyesi

148- Özdemir Köle / MTİD Denetim Kurulu Üyesi

149- Şule Torna / MTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

150- Selçuk Nacar / MTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

151- Faruk Kömürcü / İskenderun Taşeron İşçileri Derneği Saymanı

152- Halife Gündoğdu / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi

153- Perihan Gündüz / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi

154- Yusuf Soylu / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi

155- İbrahim Ceripdiken / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi

156- Kureyş Can Gürbüz / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi

157- Nevruz Büyükaşık / İTİD Denetim Kurulu Başkanı

158- Gölsel Buzoğlu / Kırıkhan Taşeron İşçileri Derneği (KTİD) Başkanı

159- Nusret Kahveci / KTİD Saymanı

160- Ali Kotancı / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi

161- Bestami Çalışkan / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi

162- Hülya Diler / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi

163- Tuncel Ayran / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi

164- Kadriye Uzun / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi

165- Leyla Gök / KTİD Denetim Kurulu Başkanı

166- Necla Çalışkan / KTİD Denetim Kurulu Üyesi

167- Mehmet Özer / KTİD Denetim Kurulu Üyesi

168- İdris Uzun / KTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

169- Şükran Ekinci / KTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

170- Ayşe Bulut / KTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

171- Mehmet Ataman / Adana Taşeron İşçileri Derneği (ATİD) Başkanı

172- Yusuf Kahveci / ATİD Sekreteri

173- Selahattin Levent Çorumluoğlu / ATİD Saymanı

174- Ayhan Sönmez / ATİD Yönetim Kurulu Üyesi

175- Halil Kaymaz / ATİD Yönetim Kurulu Üyesi

176- Şaban Güzel / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

177- Ahmet Gültekin / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

178- Aycan Akgül / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

179- Beyin Tankut / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

180- Emrah Baykan / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi

181- Av. Nesrin Hatice Kılıçay / ATİD Denetim Kurulu Başkanı

182- Fahri Ağtoprak / ATİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

183- Nevzat Batmaz / ATİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

184- Soner Gökalp / ATİD Denetim Kurulu Y. Üyesi

185- Mehmet Emin Akan / Bursa İşçi ve Çalışanları Dayanışma Derneği (BUİŞÇAD) Bşk Yrd.

186- Sevim Erol / BUİŞÇAD Başkan Yrd.

187- Nilgun Zafer / BUİŞÇAD Derneği Saymanı

188- Ali Efe / BUİŞÇAD Emekli Bürosu Sorumlusu

189- Salih Altıparmak / BUİŞÇAD Denetim Kurulu Üyesi

190- Nadir Erol / BUİŞÇAD Denetim Kurulu Üyesi





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