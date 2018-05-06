122 sendikacının ardından 190 işçi önderi de Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adaylığı için destek bildirisi yayımladı. Ortak bildiriye imza atan işçi örgütü yöneticileri “Bu millete vatansever Doğu Perinçek lazım” diyerek, “Seçim kurullarına giderek imzamızı verelim” çağrısında bulundu. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ülkemize bağımsızlık, ekonomiye tüten baca, millete kardeşlik, işsize iş, emekliye mutluluk, işçiye emeğinin karşılığı lazım. Bu millete, vatansever ve işçi babası Doğu Perinçek lazım. Cumhurbaşkanı dediğin de Doğu Perinçek gibi olur zaten. Yanındayız, destekliyoruz. Milletimizi, bütün işsizleri, bütün işçileri ve bütün emeklileri, desteklemeye çağırıyoruz. Seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçelerimizi verelim; ilk işimiz bu! ‘Ezilmekten büzülmekten bıktık’ diyorsanız, işte fırsat; haydi Türkiye!”
Bildiriye imza atan emekçi önderleri şöyle:
1- Volkan Türkyılmaz / Enerji-İş Genel Başkanı
2- Erdal Demirkan / Marmara İşçi Dernekleri Federasyonu Başkanı
3- Sadık Karakaş / Çukurova İşçi Dernekleri Federasyonu (ÇİDF) Başkanı
4- Niyazi Tuncer / Liman-İş İzmir Şube E. Başkanı
5- Hakkı Aydın / Genel İş Denizli Şb. E.Bşk
6- Hüseyin Güler / Emekli-Sen İskenderun Şube Başkanı
7- Adem Beyaz / Ulusal Eğitim Derneği Samandağ Şube Başkanı
8- Hüseyin Mercan / Eğitim İş Denizli Şube E. Başkanı
9- Nevzat Batmaz / ÇİDF Başkan Yardımcısı
10- Murat Soycan / ÇİDF Sekreteri
11- Selahattin Levent Çorumluoğlu / CİDF Saymanı
12- İbrahim Bedir / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi
13- Gönül Gökhan / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi
14- Halil Kaymaz / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi
15- Ahmet Kurt / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi
16- Ali Güllü / ÇİDF Yönetim Kurulu Üyesi
17- Av. Hatice Nesrin Kılıçay / ÇİDF Yönetim Kurulu Y. Üye
18- Cesur Yılmaz / ÇİDF Yönetim Kurulu Y. Üye
19- Döndü Özbilen / ÇİDF Yönetim Kurulu Y. Üye
20- Ayhan Sönmez / ÇİDF Denetim Kurulu Başkanı
21- Cuma Dal / ÇİDF Denetim Kurulu Üyesi
22- Sabri Kasapoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi
23- Mehmet Çobanoğlu / Eğitim-İş Denizli Şube E. Yönetim Kurulu Üyesi
24- Av. Edib Hadimoğulları / Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Delegesi
25- Fatih Şirin / Emekli-Sen İskenderun Şube Yönetim Kurulu Üyesi
26- Zafer Dönmez / Petrol-İş Aliağa Şube İşyeri Temsilcisi
27- Murat Ural / Çorlu İşçi Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (ÇİYDD) Başkanı
28- Cemal Dalar / ÇİYDD Kurucu Başkanı
29- Selçuk Keser / ÇİYDD Sekreteri
30- Mustafa Özden / ÇİYDD Saymanı
31- Aleaddin Yıldırım / ÇİYDD Yönetim Kurulu Üyesi
32- Kenan Serbest / ÇİYDD Yönetim Kurulu Üyesi
33- Cengiz Karatepe / ÇİYDD Yönetim Kurulu Üyesi
34- Hamil Güler / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y. Üye
35- İmdat Şahin / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y.Üye
36- Ahmet Boztepe / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y. Üye
37- Eser Keser / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y. Üye
38- Cihat Uçar / ÇİYDD Yönetim Kurulu Y. Üye
39- Gürkan Türksoy / ÇİYDD Denetim Kurulu Üyesi
40- Zeki Tarakçı / ÇİYDD Denetim Kurulu Üyesi
41- Sevim Keser / ÇİYDD Denetim Kurulu Asil Üye
42- Songül Çelik / ÇİYDD Denetim Kurulu Y. Üye
43- Hasan Keser / ÇİYDD Denetim Kurulu Y. Üye
44- Halis Özkan / Denizli Tüm İşçi Hakları Derneği (DTİHD) Başkanı
45- Yalcın Varal / DTİHD Sekreteri
46- Kadir Horzum / DTİHD Saymanı
47- Kazım İlhan / DTİHD Yönetim Kurulu Üyesi
48- M.Ali Selçuk / DTİHD Yönetim Kurulu Üyesi
49- Osman Üzelce / DTİHD Yönetim Kurulu Üyesi
50- Turhan Özkan / DTİHD Yönetim Kurulu Üyesi
51- Mehmet Büyükgümüş / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
52- Ali Macun / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
53- Cevdet Koyun / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
54- Yaşar Kaya / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
55- Şerif Ali Ay / DTİHD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
56- Gülser Kulatay / DTİHD Denetleme Kurulu Üyesi
57- Zeynep Özkan / DTİHD Denetleme Kurulu Üyesi
58- Ferhat Yıldırım / DTİHD Denetleme Kurulu Üyesi
59- Mustafa Gündüz / DTİHD Kurucusu
60- Ahmet Atar / DTİHD Kurucusu
61- Neşat Taş / DTİHD Kurucusu
62- Süleyman Dirik / DTİHD Kurucusu
63- Şahin Arslan / DTİHD Yönetim Kurulu E. Üyesi
64- Fikri Sarıkaya / İstanbul İşçiler Derneği (İİD) Başkanı
65- Süleyman Doğan/ İİD Sekreteri
66- Uğur Atis / İİD İstanbul İşçiler Derneği Saymanı
67- Memduh Kaan Bayer / İİD Yönetim Kurulu Üyesi
68- Şevki Terzioğlu / İİD Yönetim Kurulu Üyesi
69- Erkan Büyuk / İİD Yönetim Kurulu Üyesi
70- Meltem Gürsoy / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
71- Ali Rıza Susam / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
72- Ali Cınar / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
73- Ali İhsan Taştan / İİD İ Yönetim Kurulu Y. Üyesi
74- Cemal Işık / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
75- Mustafa Aytan / İİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
76- Erkan Bakkal / İİD Yönetim Kurulu Y Üye.si
77- Rıza Türker / İİD Denetim Kurulu Başkanı
78- Nuray Yıldız / İİD Denetim Kurulu Üyesi
79- Yılmaz Demirel / İİD Denetim Kurulu Üyesi
80- Hacı İbrahim Balaban / İİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
81- Ünal Yıldız / İİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
82- Haydar Sustam / Yönetim Kurulu E. Üyesi
83- Abbas Büyük / İİD Yönetim Kurulu E. Üyesi
84- Hasan Toprak / İİD Yönetim Kurulu E. Üyesi
85- Ahmet Kurt / Gaziantep Taşeron İşçileri Dayanışma Derneği (GTİDD) Başkanı
86- Mehmet Selli / GTİDD Sekreteri
87- Celal Kozbaş / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi
88- Selçuk Şahbudak / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi
89- Mehmet Keleş / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi
90- Ali Gültürk / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi
91- Aziz Öney / GTİDD Yönetim Kurulu Üyesi
92- Gürsel Güzel / GTİDD Derneği Denetim Başkanı
93- Ahmet Burhan Çarpar / Derneği Denetim Kurulu Üyesi
94- Abdullah Soylağ / GTİDD Denetim Kurulu Üyesi
95- Ahmet Şimşek / GTİDD Denetim Kurulu Y. Üyesi
96- Bayram Atilla / GTİDD Denetim Kurulu Y. Üyesi
97- Mustafa Asefler / GTİDD Denetim Kurulu Y. Üyesi
98- Mustafa Asefler / GTİDD Yönetim Kurulu E. Üyesi
99- Hasan Ertan / GTİDD Yönetim Kurulu E. Üyesi
100- Mehmet Güzel / GTİDD Yönetim Kurulu E. Üyesi
101- Cuma Dal / GTİDD Yönetim Kurulu E. Üyesi
102- Hasan Özkan / Bozüyük Taşeron İşçileri Derneği (BTİD) Başkanı
103- Aydın Dursun / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
104- Hakan Uslu / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
105- Orhan Kiraz / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
106- İbrahim Irmak / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
107- Naci Mut / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
108- Hatice Güner / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
109- Köksal Karakaş / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
110- Caner Özkan / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
111- Niyazi Güner / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
112- Ender Gülen / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
113- İsmail Doruk / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
114- Abdulkadir Büyükaşar / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
115- Hüseyin Çimen / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
116- Fatma Güner / BTİD Denetim Kurulu Üyesi
117- Ali Cingöz / BTİD Denetim Kurulu Üyesi
118- Ahmet Çetinkaya / Isparta Taşeron İşçileri Derneği (ITİD) Başkanı
119- Zehra Kaya / ITİD Kurucu Başkanı
120- Recep Ünlü / ITİD Denetim Kurulu Başkanı
121- Eylem Perçin / ITİD Yönetim Kurulu Üyesi
122- Zeki Ertunç / ITİD Yönetim Kurulu Üyesi
123- Lütfü Gezer Nogay / ITİD Yönetim Kurulu Üyesi
124- Gül Tüfekli / ITİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
125- Serkan Necati Nogay / ITİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
126- Berna Sirke / ITİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
127- Alaattin Gülkaya / ITİD Denetim Kurulu Üyesi
128- Bora Tüfekli / ITİD Denetim Kurulu Üyesi
129- Erdoğan Gökçe / Balıkesir Taşeron İşçi Derneği (BTİD) Sekreteri
130- Ramazan Kurban / BTİD Saymanı
131- Ahmet Özdemir / BTİD Yönetim Kurulu Üyesi
132- Fevzi Duran / BTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
133- Ali Gürlek / BTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
134- Necla Bilener / BTİD Denetim Kurulu Üyesi
135- Türker Tek / BTİD Denetim Kurulu Üyesi
136- Özel Kelkit / BTİD Denetim Kurulu Üyesi
137- Ali Güllü / Mersin Taşeron İşçileri Derneği (MTİD) Başkanı
138- Cesur Yılmaz / MTİD Sekreteri
139- Fatma ilhan Çelikörs / MTİD Saymanı
140- Süleyman Güllü / MTİD Yönetim Kurulu Üyesi
141- Süleyman Çelikcan / MTİD Yönetim Kurulu Üyesi
142- Mehmet Kıvançlı / MTİD Yönetim Kurulu Üyesi
143- Av. Ali Kalan / MTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
144- Yunus Altıkulaç / MTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
145- Hasan Akdemir / MTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
146- Suzan Gür Falcıoğlu / MTİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
147- Metin Kınca / MTİD Denetim Kurulu Üyesi
148- Özdemir Köle / MTİD Denetim Kurulu Üyesi
149- Şule Torna / MTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
150- Selçuk Nacar / MTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
151- Faruk Kömürcü / İskenderun Taşeron İşçileri Derneği Saymanı
152- Halife Gündoğdu / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi
153- Perihan Gündüz / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi
154- Yusuf Soylu / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi
155- İbrahim Ceripdiken / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi
156- Kureyş Can Gürbüz / İTİD Yönetim Kurulu Üyesi
157- Nevruz Büyükaşık / İTİD Denetim Kurulu Başkanı
158- Gölsel Buzoğlu / Kırıkhan Taşeron İşçileri Derneği (KTİD) Başkanı
159- Nusret Kahveci / KTİD Saymanı
160- Ali Kotancı / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi
161- Bestami Çalışkan / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi
162- Hülya Diler / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi
163- Tuncel Ayran / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi
164- Kadriye Uzun / KTİD Yönetim Kurulu Üyesi
165- Leyla Gök / KTİD Denetim Kurulu Başkanı
166- Necla Çalışkan / KTİD Denetim Kurulu Üyesi
167- Mehmet Özer / KTİD Denetim Kurulu Üyesi
168- İdris Uzun / KTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
169- Şükran Ekinci / KTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
170- Ayşe Bulut / KTİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
171- Mehmet Ataman / Adana Taşeron İşçileri Derneği (ATİD) Başkanı
172- Yusuf Kahveci / ATİD Sekreteri
173- Selahattin Levent Çorumluoğlu / ATİD Saymanı
174- Ayhan Sönmez / ATİD Yönetim Kurulu Üyesi
175- Halil Kaymaz / ATİD Yönetim Kurulu Üyesi
176- Şaban Güzel / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
177- Ahmet Gültekin / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
178- Aycan Akgül / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
179- Beyin Tankut / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
180- Emrah Baykan / ATİD Yönetim Kurulu Y. Üyesi
181- Av. Nesrin Hatice Kılıçay / ATİD Denetim Kurulu Başkanı
182- Fahri Ağtoprak / ATİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
183- Nevzat Batmaz / ATİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
184- Soner Gökalp / ATİD Denetim Kurulu Y. Üyesi
185- Mehmet Emin Akan / Bursa İşçi ve Çalışanları Dayanışma Derneği (BUİŞÇAD) Bşk Yrd.
186- Sevim Erol / BUİŞÇAD Başkan Yrd.
187- Nilgun Zafer / BUİŞÇAD Derneği Saymanı
188- Ali Efe / BUİŞÇAD Emekli Bürosu Sorumlusu
189- Salih Altıparmak / BUİŞÇAD Denetim Kurulu Üyesi
190- Nadir Erol / BUİŞÇAD Denetim Kurulu Üyesi
Aydınlık
Cumhurbaşkanı adayı Perinçek için binlerce vatandaş seçim kurullarına akın ederken 90 işçi örgütü yöneticisi emek cephesine seslendi: Haydi seçim kurullarına!
122 sendikacının ardından 190 işçi önderi de Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adaylığı için destek bildirisi yayımladı. Ortak bildiriye imza atan işçi örgütü yöneticileri “Bu millete vatansever Doğu Perinçek lazım” diyerek, “Seçim kurullarına giderek imzamızı verelim” çağrısında bulundu. Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ülkemize bağımsızlık, ekonomiye tüten baca, millete kardeşlik, işsize iş, emekliye mutluluk, işçiye emeğinin karşılığı lazım. Bu millete, vatansever ve işçi babası Doğu Perinçek lazım. Cumhurbaşkanı dediğin de Doğu Perinçek gibi olur zaten. Yanındayız, destekliyoruz. Milletimizi, bütün işsizleri, bütün işçileri ve bütün emeklileri, desteklemeye çağırıyoruz. Seçim kurullarına giderek Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için dilekçelerimizi verelim; ilk işimiz bu! ‘Ezilmekten büzülmekten bıktık’ diyorsanız, işte fırsat; haydi Türkiye!”