Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda 36. gün... Şu ana kadar bin 931 terörist etkisiz hale getirildi. Türk ordusu 3 köyü daha terör örgütü PKK/PYD'den temizledi. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonların ikinci aşamasına geçmeye hazırlanıyor

Türk ordusu Afrin'de hem havadan...



Hem karadan vuruyor...



Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bine yaklaştı, çok sayıda hedef uçaklarla bombalandı, köyler teker teker PKK/PYD'den kurtarıldı...



Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.



Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 931 oldu. Harekâtın başlangıcından itibaren Türk jetleri 782 terör örgütü hedefi imha etti.



Operasyonlarda kurtarılan nokta sayısı 104'e yükseldi. Türk ordusu 3 köyü daha terörden arındırdı. Afrin’in güneybatısındaki Hacılar, Ebu Kabe ve Dünbelli köylerini teröristlerden temizledi.



TSK, Afrin kent merkezini kuşatmak için hazırlıklar yaparken, harekâtta sivil hassasiyeti büyük önem taşıyor.



"Zeytin Dalı"nın ikinci aşaması için tüm planlar masada... Perşembe gecesinden itibaren Afrin ile 4 yerleşimde meskûn mahal operasyonları için kuşatma başlatılacak. Amerika'nın kara gücü PKK/PYD’nin nefesini kesmek için Tel Rifat hattı kontrol altına alınacak. Harekâta destek için JÖH ve PÖH'lerin sevkiyatı da devam ediyor...



Habertürk'ün haberine göre; operasyonun ilk aşamasındaki hedeflere ulaşıldı. Askeri kaynaklar, 415 kilometrelik bir alanın temizlendiğini ve Afrin'in yüzde 25'inin kontrol altına alındığını belirtiyor.



782 HEDEF İMHA EDİLDİ



Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından 782 terör örgütü hedefi imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığınca, 17-23 Şubat'ta bölücü terör örgütüyle mücadele operasyonlarında 28 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



TSK'nın açıklaması şu şekilde:



"1. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.



2. Geçtiğimiz süreç içerisinde (17 - 23 Şubat 2018), PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Irak’ın kuzeyinde ve yurt içinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.



a. İcra edilen operasyonlarda;



(1) 28 terörist etkisiz hale getirilmiş,



(2) 20 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 9 adet tabanca olmak üzere toplam 30 adet hafif silah, 825 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 16 adet el bombası, 1 adet top mühimmatı, 3 adet bombaatar mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, 2 adet antipersonel mayın, 640 kg amonyum nitrat, 8 adet fünye, 67 adet muhtelif şarjör, 2 adet telsiz ve 75 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş,



(3) 23 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,



(4) Teröristler tarafından kullanılan 4 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş,



(5) 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



b. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6.864 kişi yakalanmıştır.



c. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 103.610 paket kaçak sigara, 0,4 kg uyuşturucu madde, 52 lt kaçak akaryakıt ve 2 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.



ç. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır.



3. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında;



a. Fırat Kalkanı Harekâtı:



Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.



Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.



b. İdlib Bölgesi:



İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde ise 8 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.



c. Zeytin Dalı Harekâtı:



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’dan itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.



Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.



Kullanılan silah ve mühimmat dâhil tüm faaliyetler, Silahlı Çatışma Hukuku’na uygun ve meşru zeminlerde yürütülmektedir.



Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 782 hedef imha edilmiştir.



Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 1931 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.



Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 32 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 183 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.,



Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.



4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."



