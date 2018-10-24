Karşılıklı açıklamalar bu şekildeydi. Peki Atina'nın Ege Denizi'ndeki provokasyonlarına karşı Ankara'nın sıkça hatırlatmasını yaptığı 1995 yılındaki Casus Belli Bildirisi neydi? Hangi koşullarda o bildiri ilan edildi? Bildiriye imza atan isimler arasında yer alan Eski Meclis Başkanvekili Hasan Korkmazcan'la konuştuk...

Atina'nın Ege Denizi'ndeki karasularını genişletme girişimleri 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclis'inde ilan edilen Casus Belli Bildirisini gündeme getirdi.



1995 BİLDİRİSİ HATIRLATMASI

"Yüce Meclisimizin 8 Haziran 1995 tarihli bildirisi bu bağlamda gerekli siyasi ikazı havi olup, geçerliliğini bugün de korumaktadır."



Peki, Atina'nın provokasyonlarına karşı Ankara'nın yeniden hatırlattığı Casus Belli Bildirisi neden ilan edilmişti?

"1995 yılının Haziran ayında Yunanistan gene batılıların desteğini aldığı inancıyla bir hamle yapma ihtiyacı duydu. 1964'ten beri gündeme getirmedikleri karasularının 12 mile çıkarılması hazırlıklarına başladılar. Biz TBMM'ye grup başkanvekilleri olarak ortak önerge verdik. Bu önerge oy birliğiyle kabul edildi."



Yunanistan'ın 6 mil olan karasularını 12 mile çıkarma girişimlerini "Savaş Sebebi" sayan bildiride Yunanistan'a Türkiye'nin kararlılığı ifade edildi.

"Yunanistan'a şunu hatırlattık Ege'de Türkiye'nin katılımı, kabulü ve ortaklaşa müzakere sonunda varılmış bir karar olmadıkça hiçbir değişiklik yapamazsınız. Etkisini öylesine göstermiştir ki yıllarca bunu gündeme taşıma fırsatı bulamadı Yunanistan."



Bildirinin altında imzası olan eski Meclis Başkanvekili Hasan Korkmazcan, 1995'teki kararlılığın bugün de devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

"Bu bildiri hükümetlere yetki vermektedir. Askeri imkanların kullanılması dahil… Eğer biz orada kararlılığımızı her zaman ifade edebilirsek karşı tarafın bir hata yapmasına mani oluruz."



Korkmazcan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın karasuları sınırını 12 mile çıkartan kararnameyi geri çekmesini ve Yunan Meclisi'ne yasa tasarısı olarak sunmasını da değerlendirdi. Çipras'ın muhalefetin destek almak istediğini söyleyen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Korkmazcan, "Bu hamle gerilimi tırmandırma girişimidir" dedi.

"Bu hatada en büyük zararı onlar görecektir. 09.13 Ege ve Doğu Akdeniz Atlantik güçleriyle Avrasya güçlerinin çatışma alanına dönüştü. bizim doğal müttefiklerimizi de yanımıza alarak Atlantik güçlerini buradan uzaklaştırmamız gereken sürecin içindeyiz."





ulusal.com.tr