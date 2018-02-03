Uydu üzerinden kontrol edilebilen ilk millî İnsansız Hava Savunma Aracı sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ANKA-S'ler Türk ordusunun terörle mücadelede en büyük silahlarından biri olacak

Uydu aracılığıyla kontrol edilebiliyor, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş yapabiliyor.



Bu İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin adı ANKA-S...



Türkiye'nin milli ve yerli insansız hava aracı test uçuşlarını başarı ile tamamladı. 2 İHA ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi.



ANKA-S'ler Türk Havacılık Sanayi tarafından geliştirildi. Uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına stratejik güç katacak ANKA-S, aynı anda 6 hava aracını uydu üzerinden kontrol edilebilecek.



Bilgi ve veri güvenliği en üst düzeye çıkartılan ANKA-S'de, tüm haberleşme sistemler donanımsal milli kriptolama ile koruma altına alındı.



TSK'nın terörle mücadelede eli ayağı olacak ANKA-S, tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazır.



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