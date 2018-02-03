Uydu aracılığıyla kontrol edilebiliyor, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş yapabiliyor.
Bu İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin adı ANKA-S...
Türkiye'nin milli ve yerli insansız hava aracı test uçuşlarını başarı ile tamamladı. 2 İHA ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi.
ANKA-S'ler Türk Havacılık Sanayi tarafından geliştirildi. Uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına stratejik güç katacak ANKA-S, aynı anda 6 hava aracını uydu üzerinden kontrol edilebilecek.
Bilgi ve veri güvenliği en üst düzeye çıkartılan ANKA-S'de, tüm haberleşme sistemler donanımsal milli kriptolama ile koruma altına alındı.
TSK'nın terörle mücadelede eli ayağı olacak ANKA-S, tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazır.
ulusal.com.tr
Uydu üzerinden kontrol edilebilen ilk millî İnsansız Hava Savunma Aracı sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen ANKA-S'ler Türk ordusunun terörle mücadelede en büyük silahlarından biri olacak
Uydu aracılığıyla kontrol edilebiliyor, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş yapabiliyor.