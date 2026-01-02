2 aylık bebek açlıktan ölmüştü: Bakan Tunç’tan iki ayrı soruşturmaya ilişkin açıklama

İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşanan olayda, 2 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede bebeğin yeterince beslenmediği tespit edilirken, anne Yaren Y., nikahsız birlikte yaşadığı çocuğun babası, aynı evde kalan dede ve anneanne gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Anne Yaren Y.’nin ifadesinde, dedenin bebeğin öldüğünü fark ettikten sonra çocuğu yatağın üzerine bıraktığını öne sürdüğü, bu durumun ardından evde yemek yediklerini söylediği öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yılmaz Tunç, İstanbul’daki olayla ilgili olarak dört kişinin tutuklandığını bildirdi. Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez. İstanbul’un Fatih ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ suçundan tutuklanmıştır.”

ANTALYA’DA BEBEĞE ŞİDDET!

Bakan Tunç, Antalya’da yaşanan ayrı bir olayla ilgili de bilgi verdi. Açıklamaya göre, Antalya’da 1 yaşındaki bir bebeğe fiziki şiddet uygulanmasına ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Söz konusu olayda şüpheli şahsın “altsoya karşı eziyet” suçundan tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmaların çok yönlü şekilde sürdüğü ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.