2 emlakçı arasında silahlı çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul Kadıköy'de iki emlakçı arasında alacak verecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sude İnak Sude İnak
2 emlakçı arasında silahlı çatışma: 2 kişi hayatını kaybetti!
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Olay 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak üzerindeki 8 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki emlakçı konuşmak için bir müteahhitin ofisinde buluştu. Konuşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da belindeki tabancayı çekti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsimleri öğrenilemeyen 2 emlakçının da birbirine ateş ettiği çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ofiste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

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