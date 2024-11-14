2 ilde fuhuş operasyonu: 6 kadın kurtarıldı, 2 zanlı tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarının önlenmesi ve mağdur kadınların kurtarılması amacıyla 11 Kasım'da Manisa ve Afyonkarahisar’da 3 ikamet ve 2 iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen 6 mağdur kadın kurtarılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 cinsel içerikli ürün, 1 havalı tabanca, 2 pos cihazı, 2 kamera kayıt cihazı, 13 hesap ve randevu defteri, 47 bin 540 TL, 100 Euro para, 9 adet tam, 3 adet yarım ve 10 adet çeyrek altın ile dijital materyaller ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.