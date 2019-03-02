Her gün 13.00 ve 21.30'da yapılan Oyna Kazan yarışmasında kuruş değil binlerce lira dağıtılıyor. Oyna Kazan yarışmasında arkadaşlarını davet ederek joker kazanabilirsin. Ayrıca Oyna Kazan'da chat odalarında 100 kişi bulunuyor. Yardımlaşmanın unutulmaması vurgulandı

Kuruş değil binlerce lira ve Türkiye'nin en çok kazandıran canlı bilgil yarışması Oyna Kazan'da joker kodu ve ipucu sorusu için kopya paylaşımları yapılıyor.



Oyna Kazan yarışmasında arkadaşlarını davet ederek joker kazanabilirsin. Ayrıca Oyna Kazan'da chat odalarında 100 kişi bulunuyor.



Yardımlaşmanın unutulmaması vurgulandı.



Yarışmada şampiyon olan kullanıcıya binlerce liralık ödül veriliyor.