Operasyonlarda sadece örgüt elemanları etkisiz hale getirilmiyor. Teröristlerin finans kaynağına da büyük darbe indiriliyor. Son 9 ayda, piyasa değeri 2 milyar 834 milyon lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturu madde satışına büyük darbe vurdu.



Zehir satıcılarına yönelik 2018'in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57'si tutuklandı.



İçişleri Bakanlığı 9 aylık uyuşturucu bilançosunu da açıkladı. Piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi.



59 ton 331 kilogram esrar

13 ton 22 kilogram eroin

1 ton 89 kilogram kokain

207 kilogram afyon

579 kilogram bonzaİ

5 milyon 724 bin 635 adet ectasy

8 milyon 071 bin 757 adet kök kenevir



Operasyonlarda, 59 ton 331 kilogram esrar, 13 ton 22 kilogram eroin, 1 ton 89 kilogram kokain, 207 kilogram afyon, 579 kilogram bonzai, 5 milyon 724 bin 635 adet ectasy ve 8 milyon 071 bin 757 adet kök kenevir ele geçirildi.



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