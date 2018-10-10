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2 milyar 834 milyon lira tutarında uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda sadece örgüt elemanları etkisiz hale getirilmiyor. Teröristlerin finans kaynağına da büyük darbe indiriliyor. Son 9 ayda, piyasa değeri 2 milyar 834 milyon lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 milyar 834 milyon lira tutarında uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturu madde satışına büyük darbe vurdu.

Zehir satıcılarına yönelik 2018'in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57'si tutuklandı. 

İçişleri Bakanlığı 9 aylık uyuşturucu bilançosunu da açıkladı. Piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

59  ton 331 kilogram esrar
13 ton 22 kilogram eroin
1 ton 89 kilogram kokain
207 kilogram afyon
579 kilogram bonzaİ
5 milyon 724 bin 635 adet ectasy
8 milyon 071 bin 757  adet kök kenevir

Operasyonlarda, 59  ton 331 kilogram esrar, 13 ton 22 kilogram eroin, 1 ton 89 kilogram kokain, 207 kilogram afyon, 579 kilogram bonzai, 5 milyon 724 bin 635 adet ectasy ve 8 milyon 071 bin 757  adet kök kenevir ele geçirildi.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #operasyo
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