Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturu madde satışına büyük darbe vurdu.
Zehir satıcılarına yönelik 2018'in 9 ayında 108 bin 105 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 149 bin 836 şüpheli gözaltına alındı, bunların 17 bin 57'si tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı 9 aylık uyuşturucu bilançosunu da açıkladı. Piyasa değeri 2 milyar 834 milyon 639 bin 366 lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
59 ton 331 kilogram esrar
13 ton 22 kilogram eroin
1 ton 89 kilogram kokain
207 kilogram afyon
579 kilogram bonzaİ
5 milyon 724 bin 635 adet ectasy
8 milyon 071 bin 757 adet kök kenevir
Operasyonlarda, 59 ton 331 kilogram esrar, 13 ton 22 kilogram eroin, 1 ton 89 kilogram kokain, 207 kilogram afyon, 579 kilogram bonzai, 5 milyon 724 bin 635 adet ectasy ve 8 milyon 071 bin 757 adet kök kenevir ele geçirildi.
ulusal.com.tr
Operasyonlarda sadece örgüt elemanları etkisiz hale getirilmiyor. Teröristlerin finans kaynağına da büyük darbe indiriliyor. Son 9 ayda, piyasa değeri 2 milyar 834 milyon lira tutarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturu madde satışına büyük darbe vurdu.